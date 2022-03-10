Barcelona-Galatasaray maçının ilk yarısındaki sözler sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Barcelona ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın anlatıcısı Ertem Şener'di. Şener'in mücadelenin ilk yarısındaki sözleri sosyal medyada gündem haline geldi.

*"Vücut yapısı çok ilginç. Çok güçlü bir futbolcu." (Adama Traore için yorumu)

*"Aferin oğlum. Inaki Pena, sen Galatasaraylısın. Galatasaray hücumlarında bağıramıyorum bari Pena kurtarınca bağırayım." (Depay'ın frikiğinde yaptığı kurtarış sonrasında)

*"Memphis Depay, son dakikalarda Galatasaray defansının canını çok acıtıyordu. Hakem bunun farkındaydı. Sarı kartı gösterdi." (Boey'e yaptığı faul sonrasında)

*"Yaparsın Kerem. Olmadı. Olmadı. Hadi çocuklar. Ne olur gol olsun." (Kerem'in kaçırdığı gol sonrasında)