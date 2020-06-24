LA LİGA

Barcelona maç fazlasıyla yeniden lider

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında, Barcelona sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi AA
Barcelona 68 puanla maç fazlasıyla zirvede yer alıyor.

Barcelona 68 puanla maç fazlasıyla zirvede yer alıyor.

Fotoğraf: ALBERT GEA

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Barcelona'ya galibiyeti getiren golü, 70. dakikada Ivan Rakitic attı. Deplasmanda geçen hafta Sevilla ile berabere kalarak liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona, zorlu rakibi karşısında aldığı galibiyetle yeniden ilk sıraya yükseldi.

Puanını 68'e çıkaran Barcelona'nın maç fazlası bulunurken Real Madrid bu akşam sahasında Mallorca'yı yenerse averajla tekrar lider olacak. Barcelona, 27 Haziran'daki 32. hafta maçında, deplasmanda milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ile karşılaşacak.

  • Öte yandan Barcelona'dan yenilgiyle dönen Athletic Bilbao ise 42 puanla 10. sırada kaldı.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ahmet Ağaoğlu maç dönüşü Trabzon havaalanında...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.