Barcelona'da ağır yenilgi sonrasında ilk ayrılık: Değişimin ilk ayağı olacak

Barcelona'da beklenen gelişme gerçekleşti. Katalanlar teknik direktör Quique Setien’in görevine son verdi. Yeni bir yapılanmanın içine girecek olan Barcelona'da bu ayrılık değişimin ilk ayağı olacak.

Setien ile yolların ayrılmasının ardından takımın futbol direktörü Eric Abidal'in de sözleşmesi feshedildi. Barcelona yönetimi böylelikle futboldan sorumlu tüm yöneticilerle yollarını ayırdı.

Barcelona'da karşılaşma sonunda açıklama yapan isimlerden olan kaptan Pique flaş mesajlar vermişti. Başarılı oyuncu takımda büyük bir değişimin olması gerektiğini ve gerekirse kendisinin de kenara çekileceğini belirtmişti.

Öte yandan Barcelona'da sözleşmesini henüz uzatmayan Messi'nin de takımdan ayrılması gündemde.

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setién 8-2 yenildikleri Bayern maçından sonra bu açıklamayı yaptı: "Kulüpteki geleceğimi düşünmek için çok erken. Bu bana bağlı değil." pic.twitter.com/VxVfjX7Chn — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 14, 2020