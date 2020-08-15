UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona'da ağır yenilgi sonrasında ilk ayrılık: Değişimin ilk ayağı olacak

Barcelona'da tarihi Bayern Münih yenilgisi sonrasında ilk ayrılık gerçekleşti. Karşılaşma sonrasında 'geleceğimle ilgili net bir şey yok' diyen teknik direktör Setien ile ilgili karar gece yarısında verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien

Fotoğraf: RAFAEL MARCHANTE

Barcelona'da beklenen gelişme gerçekleşti. Katalanlar teknik direktör Quique Setien’in görevine son verdi. Yeni bir yapılanmanın içine girecek olan Barcelona'da bu ayrılık değişimin ilk ayağı olacak.

Setien ile yolların ayrılmasının ardından takımın futbol direktörü Eric Abidal'in de sözleşmesi feshedildi. Barcelona yönetimi böylelikle futboldan sorumlu tüm yöneticilerle yollarını ayırdı.

Barcelona'da karşılaşma sonunda açıklama yapan isimlerden olan kaptan Pique flaş mesajlar vermişti. Başarılı oyuncu takımda büyük bir değişimin olması gerektiğini ve gerekirse kendisinin de kenara çekileceğini belirtmişti.

Öte yandan Barcelona'da sözleşmesini henüz uzatmayan Messi'nin de takımdan ayrılması gündemde.

Bayern yenilgisi sonrasında Lionel Messi için dev iddia
Bayern yenilgisi sonrasında Lionel Messi için dev iddia

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 yenilen Barcelona'da Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi. Arjantinli yıldızın bu konuda kararlı olduğu ve artık ayrılık vaktiğinin geldiğini menajeri olan babasına ilettiği kaydedildi.Messi ile en ciddi ilgilenen kulüp İtalya Serie A ekibi Inter. Konuyla ilgili önceki günlerde konuşan Antonio Conte, bu transferin ancak Messi'nin takımdan ayrılmak istemesiyle gerçekleşebileceğini söylemişti.İddialara göre Inter'in yeni sezonda Serie A şampiyonluğunu hedeflediği, bununla birlikte Şampiyonlar Ligi'ni de Messi ile almayı planladığı belirtiliyor. ilerleyen günlerde Messi'nin Barcelona'dan ayrılık durumunun kesinleşmesi ve transfer ile ilgili daha sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.Sen #Messi olsan ne yapardın?A-🤔B-🤔C-🤔D-🤔 pic.twitter.com/Pth0tkreG7&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 14, 2020

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