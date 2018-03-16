Barcelona'dan Cengiz Ünder paylaşımı

Barcelona'nın Roma ile eşleşmesinin ardından Katalan ekibinin onaylı Türkiye hesabından Cengiz Ünder paylaşımı yapıldı.
Barcelona Türkiye hesabından yapılan paylaşımda "İçimize doğmuştu. Selam Cengiz Ünder. Seni Camp Nou'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İçimize doğmuştu. 😀 Selam @cengizunder! Seni Camp Nou'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz... #TürkiyeFCB 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 https://t.co/NMScxvC0jI
İçimize doğmuştu. 😀 Selam @cengizunder! Seni Camp Nou'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz... #TürkiyeFCB 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 https://t.co/NMScxvC0jI— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 16 Mart 2018
- UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. Roma, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Çeyrek finalde ilk karşılaşmalar, 3-4 Nisan tarihlerinde oynanacakken, rövanş mücadeleleri ise 10-11 Nisan’da yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
- Barcelona - Roma
- Sevilla - Bayern Münih
- Juventus - Real Madrid
- Liverpool - Manchester City
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