UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona'dan Cengiz Ünder paylaşımı

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Roma ile eşleşmesinin ardından Katalan ekibinin Türkiye lokasyonundan Cengiz Ünder paylaşımı geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Ünder, Roma formasıyla son haftalarda dikkati çeken bir performans sergilemişti.

Cengiz Ünder, Roma formasıyla son haftalarda dikkati çeken bir performans sergilemişti.

Fotoğraf: Reuters

Barcelona'nın Roma ile eşleşmesinin ardından Katalan ekibinin onaylı Türkiye hesabından Cengiz Ünder paylaşımı yapıldı.

Barcelona Türkiye hesabından yapılan paylaşımda "İçimize doğmuştu. Selam Cengiz Ünder. Seni Camp Nou'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final kuraları İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. Roma, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Çeyrek finalde ilk karşılaşmalar, 3-4 Nisan tarihlerinde oynanacakken, rövanş mücadeleleri ise 10-11 Nisan’da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

  • Barcelona - Roma
  • Sevilla - Bayern Münih
  • Juventus - Real Madrid
  • Liverpool - Manchester City

#ÇeyrekFinal eşleşmeleri belli oldu. Yarı finale kimler yükselir?

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