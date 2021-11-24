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Barcelona'nın Türk yıldızı Şampiyonlar Ligi gecesinde gündem oldu

Barcelona'nın sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında performansıyla dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelonanın Türk yıldızı Şampiyonlar Ligi gecesinde gündem oldu
Yusuf Demir, Lionel Messi’nin ardından Barcelona formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11 başlayan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu.

Barcelona'nın Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısına Yusuf Demir damga vurdu.

Yaz transfer döneminde ilk aşamada Barcelona B takımına transfer edilen ancak gösterdiği performansın ardından A takıma gönderilen Yusuf Demir, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da dikkat çekti.

İlk yarıdaki aksiyonlarının tümünde başarılı olan oyuncu çektiği bir şutta da taraftarları heyecanlandırdı.

İşte Yusuf Demir'in Benfica maçında direkten dönen ve futbolseverleri etkileyen o şutu;

Yusuf Demir Avusturya Milli Takımı'nı seçti

  • Rapid Wien'de gösterdiği performansın ardından hangi milli takıma gideceği merak konusu olan Yusuf Demir, Barcelona'ya transferinin ardından Avusturya Milli Takımı'nı seçmişti. 18 yaşındaki futbolcunun menajerleri Türkiye'den kendileri için bir talep olmadığını ve Avusturya'nın daha istekli bir tavır takındıklarını ifade etmişti.
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