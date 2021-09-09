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Barcelona'nın yıldızı Beşiktaşlı futbolcunun hayranı çıktı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Josef de Souza, Barcelona'da forma giyen Coutinho ile arkadaşlıkları hakkında konuştu. Souza, Coutinho'nun kendisine göre daha genç olduğunu ve ilerleyen yıllarda Beşiktaş'ta forma giyebileceğini belirtti. Tecrübeli oyuncu, Coutinho'nun hayranı olduğu Beşiktaşlı oyuncuyu da açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelonanın yıldızı Beşiktaşlı futbolcunun hayranı çıktı
Barcelona

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Barcelona'daki arkadaşı Coutinho ile ilgili konuştu. Josef, Coutinho'nun kendisinden daha genç olduğunu ve ilerleyen zamanlarda siyah beyazlı formayı giyebileceğini belirtti.

Tecrübeli futbolcu, Coutinho'nun aynı zamanda Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Texeira hayranı olduğu söyledi.

A Spor'a konuşan Josef de Souza'nın sözleri şöyle;

  • -Şampiyonlar Ligi'nde en son Porto'da oynamıştım. Beşiktaş'a teşekkür ediyorum. Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım.
  • -"Fenerbahçe'de oynarken Quaresma ile saha içinde yaşadıklarımdan dolayı bir önyargı da olabilirdi bana ama oynadığım takımlar için sahada hayatımı ortaya koyarım. Bunu taraftarlarımız da gördü, bir şüpheleri kalmamıştır umarım."
  • -"Coutinho'ya devamlı Beşiktaş'ı anlatıyorum. O, bizden 3 yaş küçük. Bizden ufak olduğu için gelip maçlarımızı izlerdi, sıkı bir Alex Teixeira hayranı. Barcelona'da onun yıldızlaşıp daha iyi duruma gelmesini umuyorum ama ileride Beşiktaş'a neden gelmesin?"

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