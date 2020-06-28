Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 29. haftası zirve yarışı açısından kritik bir mücadeleye sahne olacak. Lider Başakşehir sahasında 4. sırada bulunan Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım arasında 8 puan fark bulunuyor. Başakşehir'in, sarı-kırmızılı takımı mağlup etmesi durumunda Fatih Terim'in öğrencilerinin şampiyonluk şansı iyice zora girecek.

Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir-Galatasaray maçı 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Alesic, Robinho, Crivelli.

Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Alesic, Robinho, Crivelli. Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Ömer Bayram, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba.

Skrtel cezalı

Medipol Başakşehir'de Galatasaray mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, stoperde Ponck'a görev vermesi bekleniyor.

Epureanu, Mahmut ve Aleksic sarı kart ceza sınırında

Turuncu-lacivertli takımda Alexandru Epureanu ve Danijel Aleksic ve Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, Galatasaray mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 30. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye transferinde bilinmeyen detay Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni bir krize neden olan Mert Hakan Yandaş'ın transferine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Sivasspor'da yıldızı parlayan oyuncunun ilk aşamada Galatasaray'a transfer olacağı sonrasında ise Fenerbahçe'ye imza attığı haberleri basında yer aldı. Peki buna sebep olan detay neydi?Tecrübeli futbol adamı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş transferini bitirdiğini ancak peşinatı ödemediğini söyledi. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin de transferi tamamlayabildiğini belirtti.İşte Rıdvan Dilmen'in Mert Hakan Yandaş transferine dair sözleri;"Galatasaray peşinatını ödeseydi Galatasaray'da olacaktı Mert Hakan. Nisan ayında peşinatı yatırmamışlar, Fenerbahçe aldı. Bunda ne var?"Mert Hakan Yandaş'ın kariyeriSivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş 19 Ağustos 1994 doğumlu. Mert Hakan Yandaş profesyonel kariyerine 2012 yılında Yeşil Bursa kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Altınordu, Tirespor 1922, Menemen Belediyespor ve Sivasspor kulüplerinde oynadı. Yetenekli orta saha oyuncusu Süper Lig'de büyük takımların dikkatini 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla çekti.Rıdvan Dilmen Caner Erkin'in hangi takıma transfer olacağını açıkladıFenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyor

Galatasaray'da 7 önemli eksik

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Medipol Başakşehir maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Üç futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Son 4 maçta galibiyet alamadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu. Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.