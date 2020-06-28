Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 29. haftası zirve yarışı açısından kritik bir mücadeleye sahne olacak. Lider Başakşehir sahasında 4. sırada bulunan Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım arasında 8 puan fark bulunuyor. Başakşehir'in, sarı-kırmızılı takımı mağlup etmesi durumunda Fatih Terim'in öğrencilerinin şampiyonluk şansı iyice zora girecek.
Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir-Galatasaray maçı 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
- İlk 11'ler
- Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Alesic, Robinho, Crivelli.
- Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Ömer Bayram, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba.
Skrtel cezalı
Medipol Başakşehir'de Galatasaray mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, stoperde Ponck'a görev vermesi bekleniyor.
Epureanu, Mahmut ve Aleksic sarı kart ceza sınırında
Turuncu-lacivertli takımda Alexandru Epureanu ve Danijel Aleksic ve Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, Galatasaray mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 30. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray'da 7 önemli eksik
Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Medipol Başakşehir maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.
Üç futbolcu kart cezası sınırında
Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.
Son 4 maçta galibiyet alamadı
Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu. Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.
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