Spor Alanyaspor-Başakşehir maçında tartışma çıkartan pozisyon
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Alanyaspor-Başakşehir maçında tartışma çıkartan pozisyon

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçında tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı. İlk yarının son dakikalarında Ömer Ali Şahiner'in gördüğü kırmızı kart sosyal medyayı ikiye böldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Alanyaspor maçında Ömer Ali Şahiner golü attı, kırmızı kart gördü
Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, pozisyona sert tepki gösterdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadelede ilk yarının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon tartışma çıkarttı.

38. dakikada Başakşehirli futbolcu Ömer Ali Şahiner, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca'dan topu kaptı. Pozisyonun devamında Ömer Ali fileleri havalandırdı ve gol sevince tribünlere yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.

Gol VAR'dan döndü ve kırmızı kart gördü

VAR incelemesi sonrasında Ömer Ali Şahiner'in, Efecan Karaca'nın ayağına basarak topu aldığı tespit edildi ve gol kararı iptal edildi. Ayrıca yaptığı hareketten dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ömer Ali, takımını 10 kişi bıraktı.

  • Bu pozisyon sonrasında Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu sinirlerine hakim olamadı ve maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz'e sert tepki gösterdi. Ayrıca Ömer Ali'nin sayılmayan gol öncesinde yaşadığı sevincin ardından gördüğü sarı karttan dolayı oyundan atılması sosyal medyada en çok tartışılan konulardan birisi oldu.
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