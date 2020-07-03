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Başakşehir Berkay Özcan'ın bonservisini aldı

Başakşehir Kulübü, Hamburg'dan kiralanan orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berkay Özcan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Berkay Özcan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Turuncu-lacivertli kulüb, Hamburg'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan'ın bonservisinin alındığını duyurdu.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız’da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan’a başarılar diliyoruz" denildi.

  • 2019-2020 sezonu başında kiralanan Berkay Özcan, İstanbul ekibinin formasıyla 23 maça çıktı.

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