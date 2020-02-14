Başakşehir-Beşiktaş: 1-0

Süper Lig’in 22’nci haftasında Medipol Başakşehir, kendi sahasında Beşiktaş'ı 50'nci dakikada Demba Ba'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 43'e yükselterek, maç fazlasıyla liderlik koltuğunun sahibi oldu. Beşiktaş ise 36 puanla 7'nci sırada kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

18’inci dakikada topla birlikte hareketlenen Diaby’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.

34’üncü dakikada Beşiktaş’ın kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz’ın şutunda meşin yuvarlak barajdan geri geldi.

49’uncu dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. N’Koudou, ceza sahası içi sol kanatta pasını ceza sahası dışındaki Atiba’ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası yayı üzerindeki şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

50’nci dakikada Başakşehir golü buldu. Hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Crivelli pasını müsait pozisyondaki Ba’ya çıkardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahasına girmeden yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius’un solundan filelerle buluştu: 1-0.

56’ncı dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Diaby’nin ceza sahası içerisine yolladığı topla buluşan Burak Yılmaz, topu göğüsüyle kontrol ettikten sonra pasını ceza sahası dışındaki Elneny’e çıkardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert çıkardı.

65’inci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Clichy’nin sol kanatta yerden ceza sahasına yolladığı topta Ba’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

68’inci dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Burak Yılmaz’ın pasıyla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Diaby’nin sert şutunu kaleci Mert kurtardı.

78’inci dakikada Başakşehir 2’nci gole çok yaklaştı. Caiçara’nın sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topu Ba, kafayla müsait pozisyondaki Visca’ya çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Karius çıkardı.

90 1'inci dakikada Crivelli topu kafayla ceza sahası içerisine aşırttı. Beşiktaş savunmasının hatasında topu önünde bulan Ba, zor pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Enzo Crivelli cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir’in Fransız forveti Enzo Crivelli, Beşiktaş mücadelesinin 18’inci dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir’in deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Demba Ba eski takımını boş geçmedi

Başakşehir’in, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba, ligdeki gol sayısını 7’ye çıkarırken, eski takımını da boş geçmemiş oldu. Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tek golü Demba Ba’dan geldi. Senegalli futbolcu, eski takımı Beşiktaş’a attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkarmış oldu. Ayrıca siyah-beyazlıların, turuncu-lacivertli takıma karşı 2014-2015 sezonunda deplasmanda aldığı son galibiyette de gollerin biri Ba’dan gelmişti. O maçta Beşiktaş’a üç puanı kazandıran başarılı futbolcu, bu akşam da Başakşehir’i güldürdü.

⚽️ MAÇ SONUCU | 🧡#IBFKvBJK pic.twitter.com/vJjEzXAYdi — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 14 Şubat 2020



