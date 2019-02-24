Başakşehir-Bursaspor maçı taç atışıyla başlayacak

Süper Lig'de dün oynanması gereken Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı, karşılaşmanın 5. dakikasında olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından tatil edilmişti. Bugüne ertelenen maçla ilgili Bursaspor'dan açıklama geldi ve mücadelenin kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Maçın tatil edildiği anda sahada olan formalarla devam edilme kararı alınmıştır. Karşılaşma Hakemleri ve Federasyon Temsilcilerinin bildirimine göre kronometre 5. dakikadan itibaren, İBFK yedek kulübesinin önünden atılacak taç atışıyla tekrar başlayacaktır."

Başakşehir-Bursaspor maçı bugün saat 19.00'da oynanacak.

Bursaspor'dan ertelenen Başakşehir maçıyla ilgili açıklama;



──Karşılaşma hakemleri ve federasyon temsilcilerinin bildirimine göre maç, kronometre 5. dakikadan itibaren, İBFK yedek kulübesinin önünden atılacak taç atışıyla tekrar başlayacaktır. pic.twitter.com/CH4D29XcMk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Şubat 2019





Başakşehir-Bursaspor maçı ertelendi Süper Lig'deki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi.Medipol Başakşehir - Bursaspor maçına kar engeli! Saat 19.00'da başlayan mücadele yoğun kar yağışının görüş açısını olumsuz etkilemesi nedeniyle yarıda kaldı. Mücadele yarın aynı saatte kaldığı yerden başlayacak.