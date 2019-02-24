SÜPER LİG

Başakşehir-Bursaspor maçı taç atışıyla başlayacak

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-Bursaspor maçının 5. dakikada itibaren devam edeceği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başlama düdüğünden 5 dakika sonra hava şartları nedeniyle mücadele ertelenmişti.

Başlama düdüğünden 5 dakika sonra hava şartları nedeniyle mücadele ertelenmişti.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'de dün oynanması gereken Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı, karşılaşmanın 5. dakikasında olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından tatil edilmişti. Bugüne ertelenen maçla ilgili Bursaspor'dan açıklama geldi ve mücadelenin kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Maçın tatil edildiği anda sahada olan formalarla devam edilme kararı alınmıştır. Karşılaşma Hakemleri ve Federasyon Temsilcilerinin bildirimine göre kronometre 5. dakikadan itibaren, İBFK yedek kulübesinin önünden atılacak taç atışıyla tekrar başlayacaktır."

Başakşehir-Bursaspor maçı bugün saat 19.00'da oynanacak.


Başakşehir-Bursaspor maçı ertelendi
Başakşehir-Bursaspor maçı ertelendi

Süper Lig'deki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi.Medipol Başakşehir - Bursaspor maçına kar engeli! Saat 19.00'da başlayan mücadele yoğun kar yağışının görüş açısını olumsuz etkilemesi nedeniyle yarıda kaldı. Mücadele yarın aynı saatte kaldığı yerden başlayacak.


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