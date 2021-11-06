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Başakşehir Emre Belözoğlu ile kazanıyor

Süper Lig'de Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Emre Belözoğlu yönetiminde 4. maçını da kazanan turuncu-lacivertliler yükselişini sürdürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Emre Belözoğlu ile kazanıyor
Başakşehirli futbolcuların gol sevinci

Ligin 12. haftasında Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Tolga Ciğerci, 59. dakikada Edin Visca ve 61. dakikada Okaka kaydetti.

Yeni Malatyaspor'un tek golünü 90+2. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Başakşehir puanını 18'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.

Başakşehir, milli aranın ardından Sivasspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor, GZT Giresunspor'a konuk olacak.

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