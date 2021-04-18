Başakşehir-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon Başakşehir'i Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren golde faul tartışmaları yaşandı. Pozisyonun başlangıcında Aleksic'in Pelkas'a faul yaptığını iddia eden Fenerbahçeli futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a yoğun itirazlarda bulundu. Golden sonra VAR, pozisyonla ilgili Çakır'ı herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Haber Merkezi 18 Nisan 2021, 19:21 Son Güncelleme: 18 Nisan 2021, 20:18 Yeni Şafak