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Başakşehir-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon

Başakşehir'i Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren golde faul tartışmaları yaşandı. Pozisyonun başlangıcında Aleksic'in Pelkas'a faul yaptığını iddia eden Fenerbahçeli futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a yoğun itirazlarda bulundu. Golden sonra VAR, pozisyonla ilgili Çakır'ı herhangi bir uyarıda bulunmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon
Başakşehir-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetiyor.

Başakşehir-Fenerbahçe maçında Ömer Ali Şahiner, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Bu golün hemen ardından Fenerbahçeli futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a pozisyonun başlangıcında faul olduğu iddiasıyla itirazlarda bulundu.

Pozisyonla ilgili VAR'dan uyarı almayan Cüneyt Çakır, oyunun tekrar başlamasını istedi. Bu sırada hakeme 'niye izlemiyorsun?' şeklinde itirazlarda bulunan Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.

Eski hakemlerin yorumları;

  • -Selçuk Dereli: "VAR devreye girmeliydi. Ayak kalkıyor, tehlikeli hareket. Gol iptal edilmeliydi."
  • -Deniz Ateş Bitnel: "Gol öncesi kayarak müdahale tehlikeli hareket olarak yorumlanır ve inceleme yapılmalıydı. Gol iptal edilmeliydi."
  • -Abdullah Yılmaz: "Gol iptal edilmeliydi."
  • -Seçim Demirel: "Gol iptal edilmeliydi."

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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