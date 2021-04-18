Başakşehir-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon

Başakşehir-Fenerbahçe maçında Ömer Ali Şahiner, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Bu golün hemen ardından Fenerbahçeli futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a pozisyonun başlangıcında faul olduğu iddiasıyla itirazlarda bulundu.
Pozisyonla ilgili VAR'dan uyarı almayan Cüneyt Çakır, oyunun tekrar başlamasını istedi. Bu sırada hakeme 'niye izlemiyorsun?' şeklinde itirazlarda bulunan Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.
Eski hakemlerin yorumları;
- -Selçuk Dereli: "VAR devreye girmeliydi. Ayak kalkıyor, tehlikeli hareket. Gol iptal edilmeliydi."
- -Deniz Ateş Bitnel: "Gol öncesi kayarak müdahale tehlikeli hareket olarak yorumlanır ve inceleme yapılmalıydı. Gol iptal edilmeliydi."
- -Abdullah Yılmaz: "Gol iptal edilmeliydi."
- -Seçim Demirel: "Gol iptal edilmeliydi."