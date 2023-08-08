Başakşehir isim sponsoru: RAMS Global

Bir otelde düzenlenen imza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ, RAMS Global Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, teknik direktör Emre Belözoğlu ve davetliler katıldı.





Göksel Gümüşdağ: Başarıya odaklı bir takımız

'Bu sezon 10.yıl'

“10 yıl önce böyle bir otel salonunda Başakşehir A.Ş.’yi kurmuştuk. Başakşehir genç yaşta olmasına rağmen önemli başarıları kısa zamana sığdıran bir takım oldu. Büyük kulüplerle yarıştık. Her sene şampiyonluğu zorladık. Süper Lig şampiyonu olduk. Başarıya odaklı bir takımız. Başakşehir'in önemli başarılara imza atacağına inanıyorum”





'Altyapımızdaki oyunculara teklif var'

“Altyapımızdaki 16-17 yaşında çocuklara dünyanın önemli takımlarından teklifler var. Türkiye’nin en önemli futbol akademisinin açılışını da yakında yapacağız. Kalecimiz Deniz Dilmen’e dünyanın tanınmış kulüplerinden teklifler var. Akademiye daha çok ağırlık vereceğiz. 1-1,5 ay içinde açılışını yapacağımızı tahmin ediyorum”





Emre Belözoğlu: Şampiyonluk Türkiye'de kolay değil

“Türk futbol ekonomisini bu kadar daraldığı belki de en zor dönemlerini yaşadığı dönemde sponsorluklar çok önemli. Kendilerine Türk futboluna vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu beraberlik başarılarla taçlanır. Başakşehir, 10 senenin 8’inde hem şampiyonluğa oynadı hem de Avrupa kupalarında ülkemize önemli hizmetler yaptı. Başakşehir UEFA kulüpler sıralamasında 51'inci sırada, Avrupa’da son yıllarda Türk futbolunun en başarılı takımı Başakşehir. Bu sene de hedefimiz Avrupa kupalarında yer alabilmek için mücadele etmek ve büyük takımlara meydan okumak. Şampiyonluk Türkiye’de kolay değil. Başakşehir bunu 7'nci senesinde yaşadı. Gerçekçi hedefler koymak doğru ama biz yine tüm rakiplerimizle boy ölçüşmeye hazırız”





'Doğru şekilde takımı güçlendirmek önemli'

“Hedeflerimiz var, bu hedefler doğrultusunda doğru oyuncular tercih etmeye çalışıyoruz. Arap yarım adasının yüksek bütçelerde oyunculara teklifler yapması, büyük takımların sansasyonel transferler yapması bizi geride kaldı gibi gösterse de doğru işler yapıyoruz. Önümüzde zamanımız var. Transferlerimiz olacaktır. Doğru şekilde takımı güçlendirmek önemli. Transferlerimiz devam edecek, çok oyuncu getirmek yerine en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Beklentimiz en az 2, olabilirse 3 oyuncuyu kadroya katmak. Çok değerli oyuncuları dahil ettik. Bu sene haftada 1 maç oynayacağız. En kötü Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz”





Luka Milivojevic transferi hakkında

“Luka ile gerçekten 15-20 gün içinde görüşme gerçekleştirdik. Rakamlar bizi zorlayıcı, elimizden geldiğince yaklaştık, o da gelmek istedi. Sonra Dubai’den teklif geldiğini söyledi. Burada artık oyuncunun kendi tercihi devreye giriyor. Biz o rakamları karşılayamayacağımızı söyledik. Oyuncu Dubai’ye imza atarsa bu süreç kapanmış olacak”









RAMS Global Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül ise şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray sevdalısı neden Başakşehir’e sponsor oldu?’ diyebilirsiniz. Şirketimizin vizyonu doğrultusunda Türk sporuna değer katmak hedefimiz. Türk sporuna ve sporcusuna yatırımda bulunmak bizim için çok büyük gurur kaynağı. Başakşehir kısa sürede çok önemli başarılara imza atmış bir kulüp. İki kurumun kültürünü birbirine çok benzetiyorum, 3 kıtada 6 ülkede çok önemli başarılar elde etmiş bir grubuz. İki değerin bir araya gelmesi bizler için çok büyük mutluluk. Bu sezon ve gelecek sezonlarda Başakşehir'imize başarılar diliyorum”











