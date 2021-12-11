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Başakşehir son dakikada attığı golle kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir sahasında son dakikalarda attığı golle Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve ligde oynadıkları son 8 karşılaşmada 7. galibiyetini aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Başakşehirli futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Edin Visca ve 90+2. dakikada Mahmut Tekdemir attı. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 78. dakikada Hajradinovic kaydetti.

Alınan bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükselten Başakşehir, ligde oynadığı son 8 karşılaşmanın 7'sini kazandı. Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı. Gelecek hafta Başakşehir deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.
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