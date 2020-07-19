Başakşehir şampiyonluk yolunda (CANLI)

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkıyor. Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren turuncu-lacivertli takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde, 4 puan gerisinde bulunan en yakın takipçisi Trabzonspor'un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Medipol Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir. Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un haftayı beraberlik ya da yenilgi ile kapatması ve 4 puanlık farkın korunması, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getirecek.

İlk 11'ler

Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba

Kayserispor: Lung, Yasir, Rienstra, Sapunaru, Lopes, Pedro Henrique, Gustavo, Djedje, Aksel, Hasan Hüseyin, Kravets

Medipol Başakşehir'in yenilgisi durumunda Trabzonspor'un alacağı beraberlik ya da galibiyet ise şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak.

Başakşehir-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de başlayacak Başakşehir-Kayserispor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.



