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Başakşehir-Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 21. hafta erteleme maçında Başakşehir sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirisiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Konyaspor | CANLI
Başakşehir-Konyaspor

Süper Lig'de 21. haftada Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatından dolayı ertelenen maçta, Başakşehir sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz

Başakşehir'in 11'i:

Volkan, Ömer Ali, Youssouf, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar Gürler, Berkay, Aleksic, Gulbrandsen, Chadli

Konyaspor'un 11'i:

Sehic, Skubic, Musa, Adil, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, M'Poku, Cikalleshi
Ligin zirvesinde erteleme maçı

Ligin zirvesinde 'erteleme' maçı

​Erteleme maçında Başakşehir evinde Konyaspor'u konuk ediyor.
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Kaçakçıların evindeki buzdolabından çıktı.

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