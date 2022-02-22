Başakşehir-Konyaspor | CANLI

Süper Lig'de 21. haftada Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatından dolayı ertelenen maçta, Başakşehir sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz
Başakşehir'in 11'i:
Volkan, Ömer Ali, Youssouf, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar Gürler, Berkay, Aleksic, Gulbrandsen, Chadli
Konyaspor'un 11'i:
Sehic, Skubic, Musa, Adil, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, M'Poku, Cikalleshi