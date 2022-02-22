Başakşehir-Konyaspor | CANLI

Hayat

İHH Burkina Faso’da okul açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın farklı coğrafyalarında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra imza attığı kalıcı eserlerle de mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. İHH, kalıcı eser projeleri kapsamında son olarak, Burkina Faso’nun Yatenga ilindeki Ziga Köyü’nde bağışçıların destekleriyle imam hatip okulu açtı.