SÜPER LİG

Başakşehir maçında VAR bilmecesi: İzlemeye gerek duyulmadı

Antalyaspor-Başakşehir maçının ikinci yarısının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon tepki çekti. Doukara'nın topa yükseleceği anda Serdar Taşçı'nın engeliyle karşılaşması ve yerde kalması sonrasında penaltı itirazları yapıldı. Ancak ne VAR ne de Mete Kalkavan bu pozisyonda itirazlara kulak asmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mete Kalkavan.

Mete Kalkavan.

Antalyaspor-Başakşehir maçının son dakikalarında Doukara hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Tüm Antalyasporlu futbolcular penaltı itirazlarında bulunurken hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi. Sonrasında top taca çıktı. Kırmızı beyazlı oyuncular VAR uyarısında bulunurken Kalkavan, taç atışının kullanılmasını istedi.

İşte o anlar;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Penaltı pozisyonu hakkında yorumlar;

  • Mehmet Demirkol: "Doukara ile Serdar'ın pozisyonu bana göre net penaltı."
  • Alp Pehlivan: "Bu acele miye? Şu Doukara’ya Serdar'ın yaptığı müdahele bir incelendeydi. Belki penaltıydı..."

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.