Başakşehir maçında VAR bilmecesi: İzlemeye gerek duyulmadı

Antalyaspor-Başakşehir maçının son dakikalarında Doukara hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Tüm Antalyasporlu futbolcular penaltı itirazlarında bulunurken hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi. Sonrasında top taca çıktı. Kırmızı beyazlı oyuncular VAR uyarısında bulunurken Kalkavan, taç atışının kullanılmasını istedi.
İşte o anlar;
Penaltı pozisyonu hakkında yorumlar;
- Mehmet Demirkol: "Doukara ile Serdar'ın pozisyonu bana göre net penaltı."
- Alp Pehlivan: "Bu acele miye? Şu Doukara’ya Serdar'ın yaptığı müdahele bir incelendeydi. Belki penaltıydı..."
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