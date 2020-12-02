Başakşehir-RB Leipzig (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki beşinci maçında Almanya temsilcilerinden RB Leipzig'i konuk ediyor. 3 puan için sahaya çıkacak olan İstanbul ekibi Avrupa Kupaları'nda yoluna devam etmek istiyor.
İlk 11'ler belli oldu:
- Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli Mbombo, Berkay Özcan, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba.
- RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Konate, Upamecano, Angelino, Sabitzer, Haidara, Kampl, Forsberg, Olmo, Poulsen.
Medipol Başakşehir-RB Leipzig maçı saat kaçta hangi kanalda?
- Medipol Başakşehir ile RB Leipzig arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 5. maçı saat 20.55'te başlayacak. Bu mücadele beINSPORTS 1'den canlı olarak izlenebilecek.
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