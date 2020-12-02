Başakşehir-RB Leipzig (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki beşinci maçında Almanya temsilcilerinden RB Leipzig'i konuk ediyor. 3 puan için sahaya çıkacak olan İstanbul ekibi Avrupa Kupaları'nda yoluna devam etmek istiyor.

İlk 11'ler belli oldu:

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli Mbombo, Berkay Özcan, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba.

Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli Mbombo, Berkay Özcan, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba. RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Konate, Upamecano, Angelino, Sabitzer, Haidara, Kampl, Forsberg, Olmo, Poulsen.

Medipol Başakşehir-RB Leipzig maçı saat kaçta hangi kanalda?