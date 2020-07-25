Okan Buruk çalıştırmak istediği takımı açıkladı

Abdullah Avcı sonrasında Medipol Başakşehir'in başına geçen Okan Buruk, ilk sezonunda kulübünü şampiyonluğa taşıdı. Buruk'un bu başarısı Avrupa'da ve çevre ülkelerde büyük yankı uyandırdı.

Azerbaycan Kanalı CBC Sports, genç teknik adamla yaptığı röportajda başarının sırlarını ve bundan sonraki hedeflerini sordu.

Buruk, kazandıkları başarının yıllarca hatırlanacak bir olay olduğunu ifade ederken ilerleyen süreçte futbol oynadığı Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak istediğini açıkladı.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle;

"İnşallah ileride bir gün Galatasaray'da çalışmak bana da nasip olur. Fatih Terim, Türkiye'de bir tane. Ben hep Galatasaray'da oynadım. Yeni jenerasyon teknik direktörler olarak aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye hem Milli takım hem de Avrupa'da çalışmak istiyoruz."

Bu gönderiyi Instagram'da gör #Başakşehir'in #SüperLig'deki başarısının arkasındaki 8 isim🏆 Yeni Şafak Spor #EvdeKal 🏡 (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( 24 Tem, 2020, 8:37öö PDT )



