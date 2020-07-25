SÜPER LİG

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk hangi takımlı, kaç yaşında?

Okan Buruk çalıştırmak istediği takımı açıkladı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, tarihi başarının ardından çarpıcı röportajlar veriyor. Buruk, Azerbaycan Televizyonu'na verdiği demeçte çalıştırmak istediği takımı açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde şampiyonluk yaşayan 12. çalıştırıcı oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde şampiyonluk yaşayan 12. çalıştırıcı oldu.

Abdullah Avcı sonrasında Medipol Başakşehir'in başına geçen Okan Buruk, ilk sezonunda kulübünü şampiyonluğa taşıdı. Buruk'un bu başarısı Avrupa'da ve çevre ülkelerde büyük yankı uyandırdı.

Azerbaycan Kanalı CBC Sports, genç teknik adamla yaptığı röportajda başarının sırlarını ve bundan sonraki hedeflerini sordu.

Buruk, kazandıkları başarının yıllarca hatırlanacak bir olay olduğunu ifade ederken ilerleyen süreçte futbol oynadığı Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak istediğini açıkladı.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle;

  • "İnşallah ileride bir gün Galatasaray'da çalışmak bana da nasip olur. Fatih Terim, Türkiye'de bir tane. Ben hep Galatasaray'da oynadım. Yeni jenerasyon teknik direktörler olarak aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye hem Milli takım hem de Avrupa'da çalışmak istiyoruz."


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