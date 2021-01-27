Spor Başakşehir-Trabzonspor (CANLI)
SÜPER LİG

Başakşehir-Trabzonspor (CANLI)

2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir ve Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Süper Kupa
Başakşehir-Süper Kupa

TFF Süper Kupa bu akşam Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ve Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği final maçıyla sahibini buluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak.

Başakşehir'in muhtemel 11'i;

  • Mert | Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali | Mahmut | Deniz, Aleksic, Berkay, Crivelli | Gulbrandsen

Trabzonspor'un muhtemel 11'i;

  • Uğurcan | Serkan, Edgar, V. Hugo, Marlon | Abdülkadir P. Berat | Ekuban, Flavio, Nwakaeme | Djaniny.

Abone Ol Google News
13 günde bir buçuk milyon

13 günde bir buçuk milyon

​Sağlık Bakanlığı, aşı olanların sayısını açıkladı.
Mesut Özile kritik soru

Mesut Özil'e kritik soru

​Mesut Özil, Almanya Milli Takımı hakkındaki soruya cevap verdi.
Lokanta ve kafe işletmelerine yönelik destek paketinin detayları

Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Fırtına balığı sahile 60 metre uzaklıktaki balkona fırlattı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor.
Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir çalışmalarına devam ediyor

​Erzurum, Türkiye'nin en fazla meraya sahip ikinci ilidir.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Fenerbahçe, Mesut Özil için imza töreni düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar.
Epilepsi hastası kızımıza<br>eliyle meyve soyup yedirdi

Epilepsi hastası kızımıza
eliyle meyve soyup yedirdi

​Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği depremzede aile o anları anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.