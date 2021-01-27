Başakşehir-Trabzonspor (CANLI)

TFF Süper Kupa bu akşam Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ve Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği final maçıyla sahibini buluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak.

Başakşehir'in muhtemel 11'i;

Mert | Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali | Mahmut | Deniz, Aleksic, Berkay, Crivelli | Gulbrandsen

Trabzonspor'un muhtemel 11'i;