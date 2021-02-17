Spor Başakşehir-Trabzonspor maçı Halil Umut Melerin
SÜPER LİG

Başakşehir-Trabzonspor maçı Halil Umut Meler'in

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasında Halil Umut Meler görev yapacak.

Haber Merkezi AA
Halil Umut Meler
Halil Umut Meler

Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

  • 19 Şubat Cuma:
  • 19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler
  • 20 Şubat Cumartesi:
  • 13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
  • 16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
  • 16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
  • 21 Şubat Pazar:
  • 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
  • 16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
  • 16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
  • 19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek
  • 22 Şubat Pazartesi:
  • 19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

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