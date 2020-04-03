SÜPER LİG

Başakşehir UEFA'nın tavsiye kararını açıkladı: "Tescil istemiyorlar"

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü CEO’su ve UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi üyesi Mustafa Eröğüt, UEFA’ya bağlı ligler için iptal, tescil, play-off gibi seçeneklerin söz konusu olmadığını açıkladı.

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Başakşehir Futbol Takımı

Başakşehir Futbol Takımı

Koronavirüs tehdidi sebebiyle Avrupa’da yarıda kalan liglere UEFA’dan, tavsiye kararı yoluyla ‘bitirin’ talimatı geldi. UEFA-Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligler Birliği’nin ortak oluşturduğu çalışma grubu kararlarında 30 Haziran’da liglerin bitirilmesi şartı da kaldırıldı.

Eröğüt'ün sosyal medyadan açıkladıkları şöyle;

  • "Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite çalışmalarına göre liglerin en geç temmuz, ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020-21 UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar."

Eröğüt ayrıca, öncelikle yerel liglerin tamamlanacağını daha sonra UEFA organizasyonlarının oynanacağının belirtildiğini aktardı.


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