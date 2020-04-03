Koronavirüs tehdidi sebebiyle Avrupa’da yarıda kalan liglere UEFA’dan, tavsiye kararı yoluyla ‘bitirin’ talimatı geldi. UEFA-Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Ligler Birliği’nin ortak oluşturduğu çalışma grubu kararlarında 30 Haziran’da liglerin bitirilmesi şartı da kaldırıldı.

Eröğüt'ün sosyal medyadan açıkladıkları şöyle;

"Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite çalışmalarına göre liglerin en geç temmuz, ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020-21 UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar."

Eröğüt ayrıca, öncelikle yerel liglerin tamamlanacağını daha sonra UEFA organizasyonlarının oynanacağının belirtildiğini aktardı.

UEFA-ECA ve EPFL ortak bir mektup hazırlayarak ilgili kurum ve kuluplere gonderdi:

⚽️ Yetkililerle yaptıkları görüşmeler ve kendi komite calismalarina gore liglerin en gec Temmuz / Ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını + — Mustafa Erogut (@mustafaerogut) 2 Nisan 2020

⚽️ Liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını,



⚽️ Ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020/21 Uefa müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağını açıkladılar. — Mustafa Erogut (@mustafaerogut) 2 Nisan 2020



