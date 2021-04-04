Başakşehir Yeni Malatyaspor'u ateşe attı

Ligin 32. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1. dakikada Aleksic kaydetti.
Konuk ekibin tek golü, 71. dakikada Adem Büyük'ten geldi.
Başakşehir'de Demba Ba, maçın 79. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.
- Bu galibiyetle rakibini geçen Başakşehir puanını 33'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.