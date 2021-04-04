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Başakşehir Yeni Malatyaspor'u ateşe attı

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Başakşehir, son dakikalarda bulduğu gollerle Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir Yeni Malatyasporu ateşe attı
Başakşehirli futbolcuların gol sevinci.

Ligin 32. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1. dakikada Aleksic kaydetti.

Konuk ekibin tek golü, 71. dakikada Adem Büyük'ten geldi.

Başakşehir'de Demba Ba, maçın 79. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

  • Bu galibiyetle rakibini geçen Başakşehir puanını 33'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

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