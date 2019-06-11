Başakşehir'de 3 ayrılık

Turuncu-lacivertli kulüp teknik direktör Okan Buruk'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç teknik adam için düzenlenen imza töreninde üç futbolcu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sözleşmeleri sona eren Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yeni mukavele yapılmayacağı ifade edildi.

"İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi"





Başakşehir'le iki yıllık sözleşmeye imza atan Okan Buruk'un basın toplantısından satır başları şöyle;

"Başakşehir'e çok teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz büyük. Elimizdeki kadroyu koruyarak, yeni takviyeler yaparak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde iki tane takımımızın olması ülkemiz için çok değerli olacaktır. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi olacak. İyi bir kadromuz ve ekibimiz var. Enerjim ve heyecanımla birlikte buradaki mutluluğun biraz daha üzerine koymak istiyorum. Yolunda emin adımlarla yürüyen bir Başakşehir olacaktır. Biz de bunun için çok çalışacağız ve bu takımı hak ettiği şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için elimizden geleni yapacağız."



