SÜPER LİG

Başakşehir'de hayal kırıklığının adı Volkan Babacan

Mert Günok’un yokluğunda Başakşehir’in kalesini koruyan Volkan Babacan, bu sezon görev aldığı 5 maçta 15 gol yedi. Turuncu-lacivertliler, 32 yaşındaki eldivenin forma giydiği müsabakalarda kazanamadı.

Haber Merkezi İHA
Volkan Babacan eski günlerini aratıyor.

Volkan Babacan eski günlerini aratıyor.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Alanyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Son 2 karşılaşmada olduğu gibi bu maçta da Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle kaleye geçen Volkan Babacan, yine rakibin gollerine engel olamadı.

32 yaşındaki kaleci, 2020-2021 sezonunda 5 maçta forma giyerken, ağlarında tam 15 gol gördü. İçinde bulunduğumuz sezonda ilk kez ligin 9. haftasındaki Beşiktaş maçında görev alan Babacan, takımının 3-2 yenilmesine engel olamadı. Sonraki hafta ise Fatih Terim Stadı’nda Başakşehir’in 3-0 önde götürdüğü müsabakanın son dakikalarında deneyimli file bekçisi 3 gol yemiş ve turuncu-lacivertliler 1 puana razı olmuştu.

Volkan Babacan, 14. haftada Kadıköy’de 4-1 kaybedilen ve geride kalan haftada Başakşehir’in evinde Kasımpaşa’yla 2-2 berabere kaldığı mücadelede de kaledeydi.

Ayrıca turuncu-lacivertli ekip, milli oyuncunun oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Başakşehir, Volkan’ın görev aldığı maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.

İstatistiğiyle eleştirilerin hedefinde: 5 maçta 7 gol yedi
İstatistiğiyle eleştirilerin hedefinde: 5 maçta 7 gol yedi

Hes Kablo Kayserispor kalecisi İsmail Çipe performansı ile eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Silviu Lung’un sakatlığından ötürü forma giyemediği maçlarda kaleyi koruyan İsmail Çipe, oynadığı 5 maçın 4’ünde kalesinde gol görürken, 1 maçta ise kalesini gol kapattı. İsmail Çipe, Galatasaray ve Göztepe maçlarında 1’er gol, Konyaspor maçında 2 gol ve Gençlerbirliği maçında ise 3 gol gördü.İsmail Çipe’nin forma giydi maçlar ve neticeleri şöyle:Galatasaray-Kayserispor 1-1Kayserispor-Karagümrük 0-0Göztepe-Kayserispor 1-1Kayserispor-Konyaspor 1-2Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2Cüneyt Çakır maçı VAR'a bıraktı: Tam dört golü VAR uyarısıyla iptal etti


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