Başakşehir'den Antep'te kritik mağlubiyet: Son şampiyon ligde kalma savaşı veriyor

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, Gaziantep'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve 33 puanda kaldı. Son şampiyon son haftalara girilirken küme düşmeme mücadelesi veriyor.
Karşılaşmadan dakikalar;
31’inci dakikada Mirallas, ceza sahası içinde Ponk’un müdahalesiyle yer kaldı, hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonda devam kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Bitigen beyaz noktayı gösterdi.
GOL!
- 32’nci dakikada atışı kullanan Maxim, kaleci Volkan Babacan'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.
44’üncü dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç boşa çıktı. Demba Ba uygun durumda kafayı vurdu ancak top Güvenç'e çarpıp yandan dışarı gitti.
GOL!
- 52’nci dakikada Gaziantep FK farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Mirallas yerden içeri çevirdi, ceza sahası içindeki Maxim’in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.