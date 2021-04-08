Spor Başakşehirden Antepte kritik mağlubiyet Son şampiyon ligde kalma savaşı veriyor
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Başakşehir'den Antep'te kritik mağlubiyet: Son şampiyon ligde kalma savaşı veriyor

Süper Lig'in 33'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada penaltıdan ve 52'nci dakikada Maxim kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Başakşehirden Antepte kritik mağlubiyet: Son şampiyon ligde kalma savaşı veriyor
Başakşehir, Antep deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, Gaziantep'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve 33 puanda kaldı. Son şampiyon son haftalara girilirken küme düşmeme mücadelesi veriyor.

Karşılaşmadan dakikalar;

31’inci dakikada Mirallas, ceza sahası içinde Ponk’un müdahalesiyle yer kaldı, hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonda devam kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Bitigen beyaz noktayı gösterdi.

GOL!

  • 32’nci dakikada atışı kullanan Maxim, kaleci Volkan Babacan'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

44’üncü dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç boşa çıktı. Demba Ba uygun durumda kafayı vurdu ancak top Güvenç'e çarpıp yandan dışarı gitti.

GOL!

  • 52’nci dakikada Gaziantep FK farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Mirallas yerden içeri çevirdi, ceza sahası içindeki Maxim’in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.


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