Spor Başakşehirden TFF ve MHKya istifa çağrısı
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Başakşehir'den TFF ve MHK'ya istifa çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 13 hakemi liste dışı bırakma kararının Tahkim Kurulu tarafından bozulmasının ardından Başakşehir Kulübü, bir açıklama yayımlayarak TFF ve MHK’yı istifaya davet etti.

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Haber Merkezi İHA
Başakşehirden TFF ve MHKya istifa çağrısı
TFF

Medipol Başakşehir Kulübü, Süper Lig hakemleri ve gözlemcilerinin görevden alınmalarına ilişkin yaptığı itirazın Tahkim Kurulu tarafından kabul edilmesiyle ilgiyi açıklamada bulundu.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Merkez Hakem Kurulu’nun 8 Mart günü çok yanlış bir zamanlama ile hukuka ve vicdana aykırı almış olduğu ’etik dışı’ kararın Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiğini ve liste dışı kalan hakemlerin görevlerine devam edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. 26 Mart 2022 sadece bir tarih değil, Türk futbolu ve adaletinin yanı sıra kaybolan güven unsurunun yeniden doğuşu için umutlarımızın yeşerdiği bir gün olarak yerini alacaktır. Hem talimatlardan bihaber olan mevcut Merkez Hakem Kurulu’nun hem de ülke futbolumuzun yurt içinde ve yurt dışında saygınlığını yitirmesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Tahkim Kurulu’nun ’tarihi’ kararının ardından sürecin henüz bitmediğini ve gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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