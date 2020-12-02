Başakşehir'e yazık oldu: Alexander Sörloth'un golüyle yıkıldık

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar;
- 3. dakikada sağ kanattan gelişen RB Leipzig atağında Mukiele’nin pasında Forsberg’in penaltı noktası üzerinde şutu yandan auta çıktı.
- 4. dakikada Forsberg’in kullandığı korner atışında Mukiele’nin kafa vuruşunu kaleci Mert tekrar kornere gönderdi.
- 13. dakikada Fosrberg’in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içine gelen topa Poulsen gelişine vurdu. Ancak kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.
- 15. dakikada Gulbrandsen, RB Leipzig savunmasına yaptığı baskı sonucu topu kaparak pasını İrfan Can’a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutu ise üstten auta çıktı.
- 26. dakikada Sabitzer’in ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce Skrtel’e ardından da Poulsen’e çarparak kaleci Mert’i yanılttı ve ağlara gitti. 0-1
- 37. dakikada Visca’dan pası alan Rafael’in sağa kanattan topu ceza alanı içine ortaladı. Topu önce kontrol eden Demba Ba’nın ardından yaptığı vuruşu kaleci Gulacsi kornere çeldi.
- 43. dakikada Forsberg’in yerden pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mukiele’nin şutu kaleci Mert’in sağından filelerle buluştu. 0-2
- 45+3. dakikada Visca’nın paslaşarak kullandığı korner atışında İrfan Can’ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
- 55. dakikada Chadli’nin sağ kanattan yerden gönderdiği topta arka direkte buluşan Visca’nın, müsait pozisyonda yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
- 61.dakikada Olmo’nun sağ kanattan yerden gönderdiği kestiği topa altıpas içinde Forsberg vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
- 66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olmo, Ponck’tan sıyrılarak şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. 1-3
- 72. dakikada Demba Ba’dan pası alan İrfan Can’ın ceza sahası dışından yaptığı sert plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3
- 79. dakikada Poulsen’in ceza sahasına çevirdiği top önce Başakşehir savunmasına ardından da direğe çarpıp oyun alına döndü.
- 86. dakikada Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta İrfan Can’ın vuruşu filelerle buluştu. 3-3
- 90+2. dakikada Sabitzer’in pasında Sörloth’un ceza sahası yayı üzerinden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4
Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin hat-trick yaptığı maçın son dakikalarında Sörloth'un attığı golle 4-3 mağlup oldu. pic.twitter.com/lDjIQXHOFX
Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin hat-trick yaptığı maçın son dakikalarında Sörloth'un attığı golle 4-3 mağlup oldu. pic.twitter.com/lDjIQXHOFX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2020
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