UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başakşehir'e yazık oldu: Alexander Sörloth'un golüyle yıkıldık

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Almanya temsilcisi RB Leipzig'i konuk ediyor. Bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı dört maçın üçünü kaybeden İstanbul ekibi Leizig karşısında 3 puan almak için mücadele edecek. Başakşehir-RB Leipzig maçının tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir 3 gol attığı maçta son dakikada yediği golle yıkıldı.

Başakşehir 3 gol attığı maçta son dakikada yediği golle yıkıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar;

  • 3. dakikada sağ kanattan gelişen RB Leipzig atağında Mukiele’nin pasında Forsberg’in penaltı noktası üzerinde şutu yandan auta çıktı.
  • 4. dakikada Forsberg’in kullandığı korner atışında Mukiele’nin kafa vuruşunu kaleci Mert tekrar kornere gönderdi.
  • 13. dakikada Fosrberg’in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içine gelen topa Poulsen gelişine vurdu. Ancak kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.
  • 15. dakikada Gulbrandsen, RB Leipzig savunmasına yaptığı baskı sonucu topu kaparak pasını İrfan Can’a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutu ise üstten auta çıktı.
  • 26. dakikada Sabitzer’in ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce Skrtel’e ardından da Poulsen’e çarparak kaleci Mert’i yanılttı ve ağlara gitti. 0-1
  • 37. dakikada Visca’dan pası alan Rafael’in sağa kanattan topu ceza alanı içine ortaladı. Topu önce kontrol eden Demba Ba’nın ardından yaptığı vuruşu kaleci Gulacsi kornere çeldi.
  • 43. dakikada Forsberg’in yerden pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mukiele’nin şutu kaleci Mert’in sağından filelerle buluştu. 0-2
  • 45+3. dakikada Visca’nın paslaşarak kullandığı korner atışında İrfan Can’ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
  • 55. dakikada Chadli’nin sağ kanattan yerden gönderdiği topta arka direkte buluşan Visca’nın, müsait pozisyonda yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
  • 61.dakikada Olmo’nun sağ kanattan yerden gönderdiği kestiği topa altıpas içinde Forsberg vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
  • 66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olmo, Ponck’tan sıyrılarak şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. 1-3
  • 72. dakikada Demba Ba’dan pası alan İrfan Can’ın ceza sahası dışından yaptığı sert plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3
  • 79. dakikada Poulsen’in ceza sahasına çevirdiği top önce Başakşehir savunmasına ardından da direğe çarpıp oyun alına döndü.
  • 86. dakikada Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta İrfan Can’ın vuruşu filelerle buluştu. 3-3
  • 90+2. dakikada Sabitzer’in pasında Sörloth’un ceza sahası yayı üzerinden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Neftchi Fergana, Turon Yaypan maçında yanlış ...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.