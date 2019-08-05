UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu! Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde rakibi kim oldu?

Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Merkezi AA
Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu.

Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

  • Buna göre Medipol Başakşehir, 3. eleme turunu geçmesi halinde Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
  • Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
  • Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:
  • Şampiyonlar yolu:
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Maribor (Slovenya)/Rosenborg (Norveç)
  • Cluj (Romanya)/Celtic (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya)
  • Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Kopenhag (Danimarka)
  • APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)/Ajax (Hollanda)
  • Lig yolu:
  • Basel (İsviçre)/LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)/Dinamo Kiev (Ukrayna)
  • Medipol Başakşehir/Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)/Porto (Portekiz)

Başakşehir'in rakibi Olympiakos
Başakşehir'in rakibi Olympiakos

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Mücadele Beın Sports'tan naklen yayınlanacak.Maç programı TSİ şöyle:Yarın:20.00 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan)21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan)21.30 Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna)21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka)7 Ağustos Çarşamba:20.00 Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz)20.45 Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan)21.00 Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya)21.00 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)21.15 Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç)Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda sahamızda Olympiakos ile oynayacağımız karşılaşmayı İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek. pic.twitter.com/rPX0eW8zwj&mdash; İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 3, 2019

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