Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu maçları tamamlandı ve son 16’ya yükselen takımlar belli oldu.

İlk maçta Portekiz’de Sporting Lizbon’a 3-1 yenilen Başakşehir, bu akşam sahasında rakibini 4-1 ile geçerek tarihi bir başarıya imza attı. Başakşehir ile birlikte, Rangers, Basel, LASK Linz, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Wolverhampton, Roma, Benfica, Manchester United, Inter, Kopenhag, Olympiakos, Getafe ve Sevilla da son 16’ya isimlerini yazdırdı.

Kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde TSİ 15.00’te başlayacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart’ta, rövanşları ise 19 Mart’ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 27 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk kentinde oynanacak.