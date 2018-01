Başarılı olmak için yeni kaynaklar bulmalıyız

Galatasaray Kulübü'nün, Ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılırken, 20 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Mustafa Cengiz ve Dursun Özbek, üyelere hitap etti. Erken seçim konusundaki eleştirilere cevap veren Başkan Dursun Özbek, "Bunun muhtelif sebepleri var, hepimizin de mütabık olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluğa gidiyoruz, iyi takımız. Yönetimin basiretsizliği konuşulmaya başlandı. Ne yazık ki Galatasaraylılar tarafından oluyor. Peki acelem ne? Birincisi futbolda başarıya giderken yapılacak sataşmalar şampiyonluğu etkiler. İkincisi Sportif AŞ kar etmeli. Yeni kaynaklara ihtiyaç var. Mayıs'ta başarı için yeni kaynak sponsorlar oluşturmalıyız. Mevcut yönetimin de kısa süresi olmamalı. Yoksa ne bankalar ne sponsorlar sizi muhattap almaz" dedi. Galatasaray diğer başkan adayı Mustafa Cengiz ise sarı-kırmızılı kulübü bir sistem içine oturtacağını belirterek, “En büyük sorunumuz borç yönetimi” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için söz veriyoruz

Galatasaray’ın kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı, devre arasını ve ikinci yarıdaki hedefleri anlatarak sözlerine başlayan Yasin, “Sezona iyi başladık. İlk 8 hafta iyi mücadele ettik ve bütün puanları topladık. Sonradan her takımda olabileceği gibi düşüş oldu. Biz yine elimizden geleni yaptık ama her zaman olmuyor. Şampiyon olmak istiyorsan bunu 34 hafta boyunca tutman gerekiyor, konsantre olman gerekiyor. Bu da maalesef olmadı. Şimdi Fatih hocamız geldi ve yeni bir yola çıktık. Fatih hoca bu tarz durumlara alışık olduğu için bizim için daha kolay olacak. Gelmesinin ardından ilk maçımızı kazandık ve bizim için çok değerli bir 3 puandı. Şimdi kamptayız ve herkes neşeli ve idmanlar çok neşeli geçiyor. Şampiyonluğa odaklandık. Daha iyi çalışıp, ailece, taraftarlarımızla beraber, hocalarımızla beraber iyi çalışıp şampiyon olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HAFTANIN OYUNCUSU SEÇİLDİM YEDEK KALDIM

Geçtiğimiz sezonlara oranla bu yıl daha az forma şansı bulmasının kendisiyle ilgili bir durum olmadığını söyleyen Yasin Öztekin, “Tabii ki her hocanın farklı özellikleri var. Her hocanın zaafları var, her hocanın iyi yönleri var. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım, bu sene de yaptım. Bütün idmanlarda çok çalışıp oynamak istedim. Ama sonuçta hocamın kararı bu. Beni oynatmadıysa demek ki diğer arkadaşları daha iyi gördü. Ben hiçbir zaman pes etmedim. 13 hafta oynamadım ve Alanyaspor maçında oynayıp haftanın futbolcusu seçildim, sonrasında yine oynatmadı. Ama sorun değil, ben hiçbir zaman pes etmedim. Onun da kendine göre planları vardı” açıklamasını yaptı. Bu sezon sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcu, "Yönetim ve hocamız bunu uygun görürse önümüzdeki dönemlerde yeni sözleşme için güzel bir durum ortaya çıkar” dedi.

DESTEĞİ SÜRDÜRSÜNLER

Galatasaray taraftarına da mesaj gönderen Yasin Öztekin, “Eğer gerçekten taraftarlar gönülden, kalpten bizi desteklerse biz de şampiyon olacağımıza söz veriyoruz. Burada 4. senem ve taraftar desteğiyle kendim neler yapabileceğimi gördüm. İnşallah da ikinci yarıda bizi desteklemeye devam ederler ve her futbolcuyu desteklerler. Hiçbir futbolcu bilerek hata yapmıyor, bilerek kötü oynamıyor. İnşallah hem bizi hem hocamızı desteklerler ve biz de şampiyon oluruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Önemli olan takımın başarısı

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu Martin Linnes, ASpor'a yaptığı değerlendirmede, "Bir oyuncu olarak her zaman oynamak istersiniz. Ben de sağ bekte oynamak isterim. Buraya sağ bek olarak geldim. Küçüklüğümden beri hep sağda oynadım ama şartlar değişti. Çok iyi oynayan Mariano geldi. Hocamız solda oynamamı istediğinde ben de kabul ettim. Burada önemli olan takımın başarısı. Hocam nerede isterse ben de orada oynarım" dedi.

Ndiaye'nin fiyatı 18 milyon Euro

Sezon başında Badou Ndiaye'yi isteyen İngiliz kulübü Stoke City, yeniden Senegalli futbolcuya talip oldu. İngiliz kulübünün şu anda resmi teklif yapmasa da, menajerler aracılığı ile Ndiaye için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Galatasaray Kulübü ise sezon başında 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Ndiaye için kontratındaki fesih bedelini işaret edip kapıyı kapattı. Galatasaray, takımın en önemli oyuncularından biri olan Ndiaye'yi bırakmak istemiyor.

KAPILAR KAPANDI

21. şampiyonluk hedefinde as oyuncuları için üst düzey bir teklif olmadıkça değerlendirmeye almayacak olan Galatasaray Kulübü, İngilizlere açık kapı bırakmadı. Galatasaray'ın Ndiaye ile yaptığı sözleşmede, 15 Haziran 2019'dan itibaren bir fesih bedeli bulunuyor. O tarihten sonra bir kulüp 18 milyon Euro ödediği takdirde Galatasaray'dan Ndiaye'yi transfer edebilecek.