Basel-Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tur şansını kaybeden Trabzonspor grubundaki son maçında deplasmanda Basel'e konuk oluyor. Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tur şansını kaybeden Trabzonspor grubundaki son maçında deplasmanda Basel'e konuk oluyor. Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
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