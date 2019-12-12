UEFA AVRUPA LİGİ

Basel-Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tur şansını kaybeden Trabzonspor grubundaki son maçında deplasmanda Basel'e konuk oluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Basel-Trabzonspor maçının 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Basel-Trabzonspor maçının 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fotoğraf: Yeni Şafak

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tur şansını kaybeden Trabzonspor grubundaki son maçında deplasmanda Basel'e konuk oluyor. Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


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