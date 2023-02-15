Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın akşam 20.45'te sahasında Basel'i ağırlayacak.





Bu karşılaşma için Trabzon'a gelecek olan İsviçre ekibi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle paylaşımda bulundu.





Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte" ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı. Bu paylaşımın ardından birçok takım taraftarı teşekkürler yorumu yaptı.





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In solchen Momenten ist der Fussball nebensächlich. Wir sind in Gedanken bei den Opfern des Erdbebens 🖤🤍



Böyle anlar’da futbol önemsizdir.

Düşüncelerimiz suan deprem kurban’larındadır 🖤🤍#FCBasel1893 #MirSinBasel #UECL #rotblaulive pic.twitter.com/g3rAD6NpYd — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) February 15, 2023





Diğer taraftan konuk ekipte Teknik Direktör ve bir futbolcunun 18.15'te yapılacak basın toplantısında konuşması bekleniyor.



