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Uçuşu bekleyen bir Basel futbolcusu.
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın akşam 20.45'te sahasında Basel'i ağırlayacak.
Bu karşılaşma için Trabzon'a gelecek olan İsviçre ekibi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle paylaşımda bulundu.
Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte" ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı. Bu paylaşımın ardından birçok takım taraftarı teşekkürler yorumu yaptı.
Diğer taraftan konuk ekipte Teknik Direktör ve bir futbolcunun 18.15'te yapılacak basın toplantısında konuşması bekleniyor.