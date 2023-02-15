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Spor

Basel'den "Böyle anlarda futbol önemsizdir" paylaşımı

Trabzonspor'un yarın akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı rakibi Basel, sosyal medyadan depremden ötürü paylaşım yaptı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:47 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uçuşu bekleyen bir Basel futbolcusu.

Uçuşu bekleyen bir Basel futbolcusu.

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın akşam 20.45'te sahasında Basel'i ağırlayacak.


Bu karşılaşma için Trabzon'a gelecek olan İsviçre ekibi Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle paylaşımda bulundu.


Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte" ifadeleri kullanılarak Basel takımının futbolcularının üzgün şekilde Trabzon'a uçuşlarını beklediği kareler paylaşıldı. Bu paylaşımın ardından birçok takım taraftarı teşekkürler yorumu yaptı.



Diğer taraftan konuk ekipte Teknik Direktör ve bir futbolcunun 18.15'te yapılacak basın toplantısında konuşması bekleniyor.


#Basel
#FUTBOL
#Trabzonspor
#UEFA Konferans Ligi
29 dakika önce
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Basel'den "Böyle anlarda futbol önemsizdir" paylaşımı
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