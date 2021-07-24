Takımı kurduk top Avcı’da

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Trabzonspor’da yeni isimlerin de kadroya katılması ile birlikte daha verimli bir kamp dönemi geçiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı, gerek antrenmanlarda gerekse hazırlık maçlarında lige gireceği kadroyu oluşturmaya çalışıyor. Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ise kadro derinliği olan bir ekip oluşturduklarını tekrarlayarak, “Federasyonun uygulamaya soktuğu 8+3 kuralına göre hareket ederek istenilen transferleri istenilen zamanda yetiştirdik. Federasyonun yeni kuralı son hamlemizi yerliden yana kullanmamıza neden oldu ama bunu da aştık” dedi.

KEYİF VEREN TAKIM BEKLİYORUM

Özellikle forvet ve orta alanda alternatifli bir kadro oluşturduklarının altını çizen Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor’un hedefi her zaman zirve olmuştur. Bu sezon transfer dönemini istenilen şekilde geçirdik. Bundan sonra top teknik ekip ve futbolcularımızda. Hazırlık döneminde oynayacağımız maçlarla kadronun şekilleneceğini ve resmi maçlara kadar hazır olacağımızı düşünüyorum. Keyif veren, Trabzonspor’un adına ve tarihine yakışır bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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SPOR Ahmet Ağaoğlu'ndan Trabzonspor'a transfer müjdesi