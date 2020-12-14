Başkandan futbolculara sert mesaj: Kimsenin gözyaşına bakılmayacak

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Bursaspor sahasında Yılport Samsunspor’u ağırladı. Karşılaşma Bursaspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlanmasının ardından Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından futbolculara sert eleştirilerde bulundu.

"Günah benden gitti"

Yıldırım yaptığı açıklamalarda, "Futbolda mağlubiyetler olur, bunlar doğaldır ve olacaktır. Ama mücadele etmeden, savaşmadan, ruh ve karakteri ortaya koymadan alınan mağlubiyetleri ne ben ne de camia kabul edilebilir. Zaferler savaşılmadan kazanılmaz ama hala Samsunsporlu oyuncular bunu bugüne kadar öğrenmemişler! Bu güne kadar iyi niyetimizi hiç esirgemedik ama artık gelinen noktada duruma daha farklı bir el koyma durumu hasıl olmuştur. Balıkesir maçının ardından hafta içi Yüksel Başkan olarak düğmeye basacağım. Günah benden gitti. Dinsizin hakkından imansız gelir diye bir söz var. Bu nedenle tüm takıma başta ciddi miktarda bir para cezası kesilmesi olmak üzere ve kadro dışı bırakmalar dahil tüm tedbirler masaya yatırılacak ve de Süper Lig’e çıkmak için gerekli ne önlemler varsa hepsi alınacaktır. Bu takımı Süper Lig’e çıkarmak ve şampiyonluk kupasını rahmetli kardeşim Mustafa Kemal Erkanat’ın kabrine götürmek benim namus borcumdur. Duygusallık maalesef öldürüldü. Bu minvalde hocamızla ve genel menajerimizle gerekli istişareler ve devre arası gerekli nokta takviyeler konusunda yeni kadrolaşma çalışmaları acilen başlayacaktır. Kimsenin gözyaşına bakılmayacak. Yüksel Başkan hep verdiği sözleri sonuna kadar tutan bir iş insanı olarak bilinir. Buradan sıfır tolerans vereceğim. Büyük Samsunspor camiasına verilmiş sözler asla unutulmaz. Bende laf ağızdan çıkar. Bana ve hocama güvenin ve gerekli desteği verin. Zaman birlikte tek vücut olmak ve kenetlenmek dönemidir. Bunun başka yolu yok. Başka Samsunspor ve Samsun yok. Güzel günler göreceğiz ve 25 Nisan’da Cumhuriyet Meydanı’nda lig şampiyonluğu için görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'da yaprak dökümü Ligin 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Özat'ın, maçın ardından istifa ettiği bildirildi.Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özat'ın istifasını yönetim kurulu adına kabul ettiğini açıkladı.Açıklamasında Özat'a ve ekibine emekleri için teşekkür eden Sancak, sportif direktörlük görevine ise tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını kaydetti.Adanademirspor sportif direktörlüğüne tek yetkili olarak altyapı koordinatörü gökhan göktürk atanmıştır.hayırlı uğurlu olsun💙 pic.twitter.com/2buT08qiMK— Murat Sancak (@MuratSancakMt) December 13, 2020 "Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek"İlk açıklamadan 10 dakika önce başkan Sancak, “Sabır. Bu takımı kim hak etmiyorsa gidecek. Bende dahil. Sadece sabır” tweetini attı.Sabır.bu takımı kim hakketmiyorsa gidecek.bende dahil.sadece sabır— Murat Sancak (@MuratSancakMt) December 13, 2020 Erkan Zengin ve Volkan Şen gönderiliyorÜmit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen’e de kulüp bulmaları için izin verildi.Bu gelişmeyi de sosyal medya hesabından duyuran Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Erkan Zengin ve Volkan Şen'le yapılan görüşmeden sonra kendilerine kulüp bulmaları için izin verilmiştir. Şu ana kadar emekleri için teşekkür ederiz. Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Başkan vekili Metin Korkmaz da görevden ayrıldıÖte yandan mavi-lacivertli ekipte başkan vekili Metin Korkmaz da görevinden ayrıldı. Metin Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sancak, şu ifadeleri kullandı:"Metin Korkmaz kardeşim, o da affını isteyerek takımla ilgili görevi sona ermiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir. Kendisine de emeklerinden dolayı teşekkür ederim."Cüneyt Dumlupınar dönemiMavi-lacivertli kulüpten açıklamada, teknik direktör Ümit Özat'ın Giresunspor maçından sonra istifa etmesinin ardından takımın başına Cüneyt Dumlupınar'ın getirildiği bildirildi.Açıklamada, geçen sezon teknik sorumluluk görevini yapan Dumlupınar'ın, Akdeniz ekibinin Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la oynayacağı maç için Trabzon'a giderek takımın başında antrenmana çıkacağı kaydedildi.Öte yandan Adana Demirspor'da, altyapı sorumluğuna da altyapı idari menajeri Ömer Anaydın'ın getirildiği aktarıldı.Geçen sezon takımımızda Teknik Sorumluluk görevini yapmış ve camiamızı yakından tanıyan Cüneyt Dumlupınar Trabzon'a giderek takımımızın başında antrenmana çıkacaktır.Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/RxvV8ygr8R— Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) December 13, 2020 Ümit Özat'tan 6-0 itirafı



