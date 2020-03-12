Basketbolda THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası maçları askıya alındı

Euroleague yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle Turkish Airlines Euroleague ve 7Days Eurocup’ta oynanması planlanan karşılaşmaların yeni bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

FIBA’nın ardından Euroleague yönetimi de koronavirüs nedeniyle basketbol organizasyonlarını durdurma kararı aldı. Euroleague resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Euroleague yönetimi, COVID-19 salgını ile ilgili son gelişmeleri, turnuvalarda mücadele eden takımlar için artan riskleri, Avrupa’daki hareket kısıtlamasını ve seyahat edememe durumunu yakından takip ediyor. Bu sebeplerden dolayı, organizasyonun düzenliliğini korumak imkansız hale geldi. Katılımcıların ve taraftarların güvenliğini korumak için Euroleague yönetimi, kulüplerle anlaşarak Turkish Airlines Euroleague, 7Days Eurocup ve Adidas Next Generation Turnuvası’nda oynanması planlanan karşılaşmaları yeni bir açıklamaya kadar durdurma kararı aldı.”

FIBA koronavirüs nedeniyle tüm maçların yarından itibaren ertelendiğini açıkladı Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm maçları erteledi.FIBA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mevcut durumun değerlendirildiği, oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin, taraftarların sağlığı ve güvenliğini korumak adına tüm FIBA müsabakalarının yarından itibaren ertelendiği kaydedildi.Açıklamada, FIBA'nın gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceği ve uygun şartların oluşması halinde maçların oynanıp oynanmayacağı konusundaki seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.NBA koronavirüse yakalandı: Lig süresiz olarak askıya alındıFIBA’nın düzenlediği organizasyonlar arasında, Basketbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası, Kadınlar Euroleague gibi birçok önemli turnuva yer alıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Sigorta’yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Avrupa Kupası’nda ise Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, dün oynadıkları karşılaşmaları kazanarak yarı finale yükseldi. Kadınlar Euroleague’de ise Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı finale kalmak için Fransa’nın Bourges Basket takımıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertli ekip, dün oynadığı mücadeleden 84-75 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Mayıs Çarşamba günü Fransa’da oynanacaktı.