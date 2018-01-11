'Batalla futbolu bırakmak istiyor' iddiası

Bursaspor'un şampiyonluğunda en önemli pay sahiplerinden biri olan Pablo Martin Batalla, sezon sonunda futbolu bırakmak istiyor.

Bursaspor'u yakından takip eden gazetecilerden Süha Gürsoy, Futbol Arena'ya yaptığı açıklamada yıldız ismin sözleşmesini uzatmak istemediğini ve futbolu bırakmaya hazırlandığını ifade etti. Gürsoy, başkan Ali Ay'ın oyuncuyla 1 yıl daha sözleşme yapmak istediğini ifade ederken "İnşallah 1 yıl daha sözleşmesini uzatır" ifadelerini kullandı.

Pablo Martin Batalla, Bursaspor'da çıktığı 236 resmi maçta 67 gol attı, 77 de asist yapma başarısı gösterdi.