Spor Batshuayi itirafı "Beşiktaş istemiyorsa biz alırız"
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Batshuayi itirafı: "Beşiktaş istemiyorsa biz alırız"

Adana Demirspor'un başarılı çalıştırıcısı Montella, Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefinde olan Michy Batshuayi'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Batshuayi itirafı: Beşiktaş istemiyorsa biz alırız
Michy Batshuayi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, katıldığı L1 Üçgen YouTube kanalında transfer itirafında bulundu.

Süper Lig'de en beğendiği golcünün Michy Batshuayi olduğunu açıklayan İtalyan çalıştırıcı, Belçikalı yıldızı takımında görmek istediğini söyledi.

Batshuayi'nin kaçırdığı goller nedeniyle Beşiktaş'ta eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Montella, "Ben beğeniyorum. İstemiyorlarsa seneye biz alırız" cevabını verdi.

  • Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi, Süper Lig'de 14 kez fileleri havalandırdı. Belçikalı futbolcu attıklarından ziyade kaçırdıklarıyla gündem oldu.

Vincenzo Montella
Vincenzo Montella

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