Batuhan Karadeniz kariyerinin 12. takımına transfer oldu

Türk futbolunun gezgin oyuncularından biri olan Batuhan Karadeniz kariyerinin 12. transferini gerçekleştirdi. Bandırmaspor'dan ayrılan forvet oyuncusu sürpriz bir kararla son dönemlerde basında çokça yer bulan Tuzlaspor'un yolunu tuttu.

Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası maçında yaşanan olaylardan sonra yazılı ve görsel basında gündem olan Tuzlaspor, 28 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.

Batuhan Karadeniz, son olarak Bandırmaspor forması giymiş ve çıktığı 13 maçta 9 gol atmıştı.

Batuhan Karadeniz'in formasını giydiği takımlar;