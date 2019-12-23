2.LİG

Batuhan Karadeniz kariyerinin 12. takımına transfer oldu

Türkiye'nin en çok beklenti içerisinde olduğu ancak formasını giydiği takımlarda hep sorunlar yaşayan Batuhan Karadeniz sürpriz bir transfere daha imza attı. Bandırmaspor'dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncu, son dönemlerde saha içi olaylarla gündemde olan bir kulüple anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batuhan Karadeniz futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlamıştı.

Batuhan Karadeniz futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlamıştı.

Türk futbolunun gezgin oyuncularından biri olan Batuhan Karadeniz kariyerinin 12. transferini gerçekleştirdi. Bandırmaspor'dan ayrılan forvet oyuncusu sürpriz bir kararla son dönemlerde basında çokça yer bulan Tuzlaspor'un yolunu tuttu.

Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası maçında yaşanan olaylardan sonra yazılı ve görsel basında gündem olan Tuzlaspor, 28 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.

  • Batuhan Karadeniz, son olarak Bandırmaspor forması giymiş ve çıktığı 13 maçta 9 gol atmıştı.

Batuhan Karadeniz'in formasını giydiği takımlar;

  • Beşiktaş
  • Eskişehirspor
  • Trabzonspor
  • Elazığspor
  • Sivasspor
  • ST. Gallen
  • Şanlıurfaspor
  • Sakaryaspor
  • Adana Demirspor
  • Bandırmaspor

Batuhan Karadeniz devre arası transfer döneminden itibaren Tuzlaspor'da oynayacak.
Batuhan Karadeniz devre arası transfer döneminden itibaren Tuzlaspor'da oynayacak.

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