Bayern Beşiktaş'ı örnek aldı: Biz de aynısını yapacağız

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden siyah-beyazlılar Bayern Münih yetkilileri tarafından büyük takdir gördü. Maç öncesi Vodafone Park’ta başkan Fikret Orman ve yöneticiler tarafından ağırlanan Bayern Münih başkanı Uli Hoeness ile kulüp CEO’su Karl Heinz Rummenigge Beşiktaş’a övgüler yağdırdı.

Habertrük'ün haberine göre özellikle Rummenigge’nin başkan Orman ile arasındaki diyaloglar dikkat çekti.

"Stattan şimdi daha çok etkilendim"

Daha önce onursal başkan Süleyman Seba döneminde Beşiktaş’a rakip olan ve o dönem de kulüpte olan Rummenigge, eski stadın yerine böyle bir atmosfere sahip bir yerin yapılmasının inanılmaz olduğunu belirtti ve “Eski stadınızı da gezmiştim. O zaman da konum olarak etkilenmiştim, şimdi daha da etkilendim. Eskisini yıkıp aynı yere yenisini bu şekilde yapmak gerçekten olağanüstü. Avrupa’da ceza almış bir kulüpten nereye geldiniz, sizi tebrik ediyorum” dediği aktarıldı.

"Biz de aynısını yapalım" diyerek not aldılar

Dünyanın sayılı kulüplerinden olan Bayern Münih’in yöneticileri localar dahil bütün stadı gezip bilgiler alırken en çok da kupaların sergilendiği duvara hayran kaldılar. Başkan Hoeness ve Rummenigge “Gerçekten harika olmuş bunun aynısını biz de yapacağız” deyip tek tek not aldılar.

"Her şeyi sorup, incelediler"

Fikret Orman’ın bu konuda kendi yöneticilerine, “Dünyanın sayılı ekiplerinden biriler ama ne kadar mütevazılar. Her şeyi sorup, incelediler. Büyük kulüp olmak budur. Biz de onlardan öğrendiklerimizi uygulayalım” dedi.

"Renk kattınız, seneye görüşmek üzere"

Beşiktaş’ın kendilerini en iyi şekilde ağırlamasından oldukça memnun kalan Bayern kurmayları “ Beşiktaş bu sezon da liginde şampiyon olacaktır. Seneye yine görüşmek üzere. Bu lige renk kattınız” diye konuştular.

Ofis binasını dahi gezen Rummenigge’ye, “Futbolculuk mu, yöneticilik mi zor” diye soran başkan Orman, “Futbolculuğun tabii ki ayrı bir keyfi vardı ama yöneticilik büyük sorumluluk işim daha da zor” diye yanıt verdi.