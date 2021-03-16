Spor Bayernin yıldızı araç seçimi nedeniyle tesislere alınmadı
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Bayern'in yıldızı araç seçimi nedeniyle tesislere alınmadı

Bayern Münih'in Fransız oyuncusu Coman, takımının sponsoru olan araç markasıyla idmana gelmediği için tesislere alınmadı. 24 yaşındaki futbolcuya ayrıca para cezası da verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Coman aracını tesis dışına park etmek zorunda kaldı.
Coman aracını tesis dışına park etmek zorunda kaldı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman'a kulüp tarafından ilginç bir ceza verildi.

Fransız futbolcu, takımının sponsoru olan araç markasıyla idmana gelmediği için tesislere alınmadı. Tesis içerisine park etmesine izin verilmeyen Coman, aracını dışarı çekmek zorunda kaldı.

Bayern Münih'te futbolcuların kulüple ilgili işlerinde sponsor markanın araçlarını kullanmaları gerektiği belirtilirken, bu kurala uymayan Coman'a 50 bin euroluk para cezasının verileceği kaydedildi.

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