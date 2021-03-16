Bayern'in yıldızı araç seçimi nedeniyle tesislere alınmadı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman'a kulüp tarafından ilginç bir ceza verildi.
Fransız futbolcu, takımının sponsoru olan araç markasıyla idmana gelmediği için tesislere alınmadı. Tesis içerisine park etmesine izin verilmeyen Coman, aracını dışarı çekmek zorunda kaldı.
Bayern Münih'te futbolcuların kulüple ilgili işlerinde sponsor markanın araçlarını kullanmaları gerektiği belirtilirken, bu kurala uymayan Coman'a 50 bin euroluk para cezasının verileceği kaydedildi.
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