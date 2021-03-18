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Bayern'in yıldızı 'Fener' diye haykırdı

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız futbolcu Thomas Müller'in, "Galatasaray'da oynamak ister misin?" sorusuna "Fener" diye cevabı vermesi dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müller, Bayern formasıyla çıktığı 570 maçta 212 gol atarken 209 da asist kaydetti.
Müller, Bayern formasıyla çıktığı 570 maçta 212 gol atarken 209 da asist kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'yu eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Bayern Münih'te golcü oyuncu Thomas Müller'in ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Takım otobüsüne binmek üzere olan Alman futbolcuya bir taraftar, "Galatasaray oynamak ister misin?" diyerek seslendi. Galatasaray'ı duyunca arakasını dönen 31 yaşındaki futbolcunun ise "Fener" diye bağırması dikkati çekti.

İşte o anlar;

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