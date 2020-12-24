SÜPER LİG

BB Erzurumspor'un yeni hocası netleşti: Bugün imzayı atacak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tecrübeli teknik direktör Mesut bakkal ile prensip anlaşmasına vardı. Bakkal ve ekibinin bugün akşam saatlerinde Erzurum’a geleceği ve sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Mesut Bakkal son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.

Mesut Bakkal son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.

Dün oynanan Yukatel Denizlispor maçı sonrası BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün’ün, teknik direktör Mesut Bakkal ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ve sezon bitişinde mukavelenin uzatılabileceği de belirtildi.

Mesut Bakkal ve ekibinin bugün akşam saatlerinde Erzurum’a gelmesi bekleniyor.

Teşvik primini itiraf etmişti

Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran Mesut Bakkal, 1986-1987 sezonunda Denizlispor forması giydiği dönemde Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını itiraf etmesiyle gündem olmuştu.


Galatasaray'dan 1986-87 sezonu hatırlatması
Galatasaray'dan 1986-87 sezonu hatırlatması

Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabında 1986-1987 sezonunda Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını itiraf etmesi sonrası Beşiktaş ile sarı-kırmızılı kulüp arasında polemik çıktı. Siyah-beyazlı kulüp söz konusu sezonda şampiyonluğunun kendileri adına yeniden tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.Galatasaray da bugün 1986-1987 sezonu şampiyonluğuyla ilgili bir paylaşım yaptı. "Tarihte bugün" başlığıyla yapılan paylaşımda, Eskişehirspor'u Ali Sami Yen'de 2-1 yenerek şampiyonluğu ilan ettikleri maçın görüntülerine yer verildi.Tarihte Bugün | 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, Eskişehirspor&#39;u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. #GStb 🔙 pic.twitter.com/Hz2Y2Zu56o&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 7, 2020

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