ÖZET | Belçika - Mısır: 1-2

Belçika, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Mısır ile karşılaştı.
Dünya Kupası'nın güçlü takımlarından biri olarak gösterilen Belçika, Mısır'a 2-1 yenildi. Mısır'a galibiyeti getiren golleri Mostafa Mohamed ve Trezeguet attı. Belçika'nın tek golü ise Luis Openda'dan geldi.
Mohamed ve Trezeguet'in performansı dikkat çekiyor
- Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mostafa Mohamed, sezonu Nantes takımında geçiriyor. 22 maça çıkan oyuncu 6 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Trabzonspor'da forma giyen Trezeguet ise 21 maçta 6 gol atarken 5 asist yaptı.
İşte Mısır'ı Belçika karşısında galibiyete taşıyan goller;
🇪🇬 Mostafa Mohamed'in, Belçika'yla oynanan özel maçta attığı gol ⚽#Nantes #Galatasaraypic.twitter.com/Vuxb7y38Gi
🇪🇬 Mostafa Mohamed'in, Belçika'yla oynanan özel maçta attığı gol ⚽#Nantes #Galatasaraypic.twitter.com/Vuxb7y38Gi— YELLOW RED WALL🦁 (@yellowredwall) November 18, 2022
GOOOOOAL FOR EGYPT!! Mahmoud Trezeguet makes it 2-0 Belgium Friendly pic.twitter.com/3ipKdYP466
GOOOOOAL FOR EGYPT!! Mahmoud Trezeguet makes it 2-0 Belgium Friendly pic.twitter.com/3ipKdYP466— Anonymous (@messi_anonymous) November 18, 2022