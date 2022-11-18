ÖZET | Belçika - Mısır: 1-2

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Aydın'da hükümlülerin inşa ettiği cami ibadete açıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaatında hükümlülerin görev aldığı Ceza İnfaz Kurumu Camisi, ibadete açıldı. Nazilli Cumhuriyet Başsavıcısı Murat Dilsiz açılış töreninde yaptığı konuşmasında, bu uygulamanın diğer ceza infaz kurumlarında da yaygınlaşabileceğini dile getirirken, 120 kişi kapasiteli caminin işçilik hariç 600 bin liraya mal olduğunu aktardı.