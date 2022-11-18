Spor ÖZET | Belçika - Mısır 1-2
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ÖZET | Belçika - Mısır: 1-2

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası öncesinde çıktığı hazırlık maçında Mısır ile karşılaştı. Dünya Kupası'nda şampiyon olabilecek takımlardan biri olarak gösterilen Belçika sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Mısır'ı galibiyete taşıyan golleri Mostafa Mohamed ve Trezeguet attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Belçika-Mısır maç özeti ve golleri izle: Mostafa Mohamed gol izle: Trezeguet gol izle
Mostafa Mohamed ve Trezeguet'in gol sevinci.

Belçika, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında Mısır ile karşılaştı.

Dünya Kupası'nın güçlü takımlarından biri olarak gösterilen Belçika, Mısır'a 2-1 yenildi. Mısır'a galibiyeti getiren golleri Mostafa Mohamed ve Trezeguet attı. Belçika'nın tek golü ise Luis Openda'dan geldi.

Mohamed ve Trezeguet'in performansı dikkat çekiyor

  • Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mostafa Mohamed, sezonu Nantes takımında geçiriyor. 22 maça çıkan oyuncu 6 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Trabzonspor'da forma giyen Trezeguet ise 21 maçta 6 gol atarken 5 asist yaptı.

İşte Mısır'ı Belçika karşısında galibiyete taşıyan goller;
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