Belçika ve Danimarka EURO 2020'de bir üst tura yükseldi

Belçika, EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya'yı 2-0 yendi ve grubunu lider tamamladı.
Grubun merak edilen karşılaşmasında Rusya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Son maç öncesinde puanı olmayan Danimarka, Rusya'yı 4-1 yendi ve grubunu ikinci sırada tamamladı.
Danimarka bu sonuçla son 16 turunda Galler ile eşleşti.
Goller;
⚽GOL! Kopenhag'ta harika bir gol! Christensen'in füzesinde kaleci Safonov çaresiz! #EURO2020 #RUS #DEN pic.twitter.com/fDA4ObFUCX
⚽GOL! Kopenhag'ta harika bir gol! Christensen'in füzesinde kaleci Safonov çaresiz! #EURO2020 #RUS #DEN pic.twitter.com/fDA4ObFUCX— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2021
⚽GOL! Maehle fişi çekiyor! Danimarka farkı üçe çıkardı... #EURO2020 #RUS #DEN pic.twitter.com/yAgdfyKoNt
⚽GOL! Maehle fişi çekiyor! Danimarka farkı üçe çıkardı... #EURO2020 #RUS #DEN pic.twitter.com/yAgdfyKoNt— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2021