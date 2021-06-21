Belçika ve Danimarka EURO 2020'de bir üst tura yükseldi Belçika ve Danimarka, EURO 2020 B Grubu'ndan çıkmayı başardı. Belçika'nın 9 puanla lider olduğu grupta Danimarka son maçta Rusya'yı 4-1 yendi ve grubunu ikinci bitirdi.

Haber Merkezi 21 Haziran 2021, 23:48 Son Güncelleme: 22 Haziran 2021, 00:08 Yeni Şafak