Spor Belçika ve Danimarka EURO 2020de bir üst tura yükseldi
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Belçika ve Danimarka EURO 2020'de bir üst tura yükseldi

Belçika ve Danimarka, EURO 2020 B Grubu'ndan çıkmayı başardı. Belçika'nın 9 puanla lider olduğu grupta Danimarka son maçta Rusya'yı 4-1 yendi ve grubunu ikinci bitirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belçika ve Danimarka EURO 2020de bir üst tura yükseldi
Yussuf Poulsen'in gol sevinci

Belçika, EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya'yı 2-0 yendi ve grubunu lider tamamladı.

Grubun merak edilen karşılaşmasında Rusya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Son maç öncesinde puanı olmayan Danimarka, Rusya'yı 4-1 yendi ve grubunu ikinci sırada tamamladı.

Danimarka bu sonuçla son 16 turunda Galler ile eşleşti.

Goller;

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