Belhanda'yı isteyen iki kulüp ortaya çıktı

Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda'nın yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olurken, Faslı 10 numara için dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

La Liga ekiplerinden Sevilla ile Real Betis'in Belhanda'ya talip olduğu belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Endülüs bölgesinde yer alan iki ekibin 31 yaşındaki futbolcu için karşı karşıya geldiği kaydedildi.

Belhanda'nın adı daha önce de Sevilla ve Real Betis ile anılmıştı.

Sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın Galatasaray kariyeri👇



🏆x2 Türkiye Şampiyonu

🏆x1 Türkiye Kupası

🏆x1 TFF Süper Kupa



🥅131 Maç

⚽22 Gol

🅰26 Asist pic.twitter.com/WPDN9IqknL — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 10, 2021

SPOR Younes Belhanda Galatasaray'a veda etti: "Hocam Fatih Terim'e teşekkür ediyorum"