Spor Belhandayı isteyen iki kulüp ortaya çıktı
TRANSFER

Belhanda'yı isteyen iki kulüp ortaya çıktı

İspanyol ekiplerinden Sevilla ile Real Betis'in Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'ya talip olduğu bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belhanda sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Belhanda sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda'nın yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olurken, Faslı 10 numara için dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

La Liga ekiplerinden Sevilla ile Real Betis'in Belhanda'ya talip olduğu belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Endülüs bölgesinde yer alan iki ekibin 31 yaşındaki futbolcu için karşı karşıya geldiği kaydedildi.

  • Belhanda'nın adı daha önce de Sevilla ve Real Betis ile anılmıştı.

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