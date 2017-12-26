Ben Arfa sözleşmesini feshetmek için dünyaları istedi

PSG'nin sorunlu yıldızı Hatem Ben Arfa, kulübünün sözleşmesini feshetmek istemesi sonrasında olay bir talepte bulundu.

Fransız yıldız, sözleşmesinin bitimi olan Haziran ayına kadar takımda kalmak isterken kontratının tek taraflı olarak feshedilmesi halinde kulüpten 10 milyon euro alabilecek. Bu sebeple sözleşmesini sonlandırmak isteyen PSG yönetimine bu maddeyi hatırlatan futbolcunun takımdan ayrılmamakta kararlı olduğu belirtildi.

Ben Arfa'nın sözleşmesinden doğan tüm alacaklarını almak için sezon sonuna kadar oynamamayı göze alarak PSG'de kalacağı aktarıldı.

Ben Arfa serveti geri çevirdi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen Hatem Ben Arfa, gelen tekliflere kapılarını kapattı.L'Equipe'in haberine göre Fenerbahçe'nin de uzun süre transfer etmek için uğraştığı Fransız yıldız, Çin'den gelen ve PSG'de kazandığı ücretin yaklaşık iki katına tekabül eden yıllık 10 milyon euroluk bir teklifi reddetti.Unai Emery'nin rotasyonda düşünmediği oyuncunun, Paris ekibinde kalarak kontratını tamamlamak istediği belirtiliyor. Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel)'in paylaştığı bir gönderi (30 Mar 2017, 09:35 PDT)

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sezon başında katıldığı bir canlı yayında şu açıklamaları yapmıştı;

"Ben Arfa'nın kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Alacağı olduğunu söylüyor. 'Bunu aldıktan sonra sizinle oturup konuşurum' diyor ve 'şartlarımı o zaman söylerim' diyor. Avukatı ve menajeri ile geçen sene oturup anlaştık ama 'PSG'ye gidersem gelmem' dedi. Hakikaten PSG'ye gitti. Orada 6 milyon Euro net alıyor."