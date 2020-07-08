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Benfica Bruno Lage'den sonra Nelson Verissimo'ya emanet edildi

Benfica'nın yeni hocası belli oldu

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica, Bruno Lage'den boşalan teknik direktörlük görevi için Nelson Verissimo ile anlaştı.Benfica Kulübü, 43 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Verissimo'nun 2019-2020 sezonu sonuna kadar takımın başında kalacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Nelson Verissimo, Benfica'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.

Nelson Verissimo, Benfica'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet alabilen Benfica, teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı. Benfica, hafta sonu Lage'nin yardımcılarından Verissimo'nun yönetiminde çıktığı maçta Boavista'yı sahasında 3-1 mağlup etmişti.

  • Ligde son 4 haftaya girilirken 67 puana sahip Benfica, lider Porto'nun 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Benfica otobüsüne taşlı saldırı: 2 futbolcu yaralandı
Benfica otobüsüne taşlı saldırı: 2 futbolcu yaralandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden verilen zorunlu aranın ardından devam eden Portekiz ligi, bir şiddet olayına sahne oldu. Porto ile şampiyonluk mücadelesi veren Benfica'nın takım otobüsüne, sahasında Tondela ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma sonrası stat dışında bekleyen bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, stattan ayrılırken taşların atıldığı takım otobüsünün camları kırıldı. Vücuduna cam parçaları isabet eden futbolcular Julian Weigl ve Andrija Zivkovic, başkent Lizbon'daki Luz Hastanesi'ne götürüldü.60 puanı bulunan Benfica, gol averajıyla Porto'nun önünde ligin zirvesinde yer alıyor.İddialara göre UEFA, finali Portekiz&#39;de Benfica ya da Sporting Lizbon&#39;un stadında oynatmak istiyor Stade de la Luz 🔴Jose Alvalade Stadı 🟢 pic.twitter.com/hMe89pahIT&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 30, 2020

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