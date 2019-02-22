UEFA AVRUPA LİGİ

Benfica'nın stadında olay görüntü: Kulübedeki koltukları kaldırdılar

Galatasaray'ın Benfica ile 0-0 berabere kaldığı ve Avrupa kupalarına veda ettiği maç öncesinde ilginç bir an yaşandı. Portekiz ekibinin stadının bazı bölümlerindeki yenilik çalışmaları gereği sarı kırmızılı teknik heyetin oturacağı koltukların kaldırıldığı görüldü. Terim ve ekibi mücadele öncesinde karşılaştıkları bu görüntüyü şaşkınlıkla karşıladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray yedek kulübesinde futbolcuların ve hocaların oturacağı bölümdeki bazı noktalara koltuk koyulmadı.

Galatasaray yedek kulübesinde futbolcuların ve hocaların oturacağı bölümdeki bazı noktalara koltuk koyulmadı.

Benfica-Galatasaray maçı öncesinde koltuk krizi yaşandı. Sarı kırmızılıların yedek kulübesindeki bazı koltukların kaldırıldığını gören teknik heyet şaşkınlığını gizleyemedi.

Stadyumun bazı noktalarında yenilik çalışmaları yaptığını belirten Portekiz ekibinin yetkilileri bu konuyla ilgili Galatasaray teknik heyetinden anlayış talep ederken sosyal medyada ortaya çıkan fotoğraf sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benficalı yetkililerin konuyla ilgili bilgi aktarımı sebebiyle maç sonunda herhangi bir şikayette bulunmadı.

Fatih Terim duran toplara isyan etti: Buna çalışmıştık
Fatih Terim duran toplara isyan etti: Buna çalışmıştık

Galatasaray'ın Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının ilk yarısında kullanılan duran toplar Fatih Terim'in tepkisini çekti.Terim, Younes Belhanda'nın kullandığı ve olumsuz sonuçlanan serbest vuruşlar sonrasında teknik heyetteki diğer antrenörlere dönüp "Bunu çalıştık, böyle bir şey yok" dedi. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyemeyen Galatasaray, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gittiİşte o anlar;Hatalı duran top kullanımı sonrası Fatih Terim: “Bunu çalıştık. Böyle bir şey yok.” (@CimbomVid) pic.twitter.com/01LW2hOFto&mdash; Cimbom TV (@CimbomTV_) 21 Şubat 2019

Galatasaraylı futbolcular Portekiz'de hakeme isyan etti
Galatasaraylı futbolcular Portekiz'de hakeme isyan etti

Galatasaraylı futbolcular Benfica maçı sonrasında Rumen hakem Otegan ve ekibini alkışladı. Soyunma odasına giden hakemleri alkışlarla uğurlayan oyuncular mücadelenin son dakikalarında verilen ofsayt kararı ile ilgili tepkilerini dile getirdi.Galatasaraylıların itiraz ettiği pozisyon; SKANDAL! Galatasaray&#39;ın Benfica karşısında Emre Akbaba ile bulduğu gol Diagne&#39;nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi. pic.twitter.com/bsgEmuR29O&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 21 Şubat 2019

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