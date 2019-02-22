Benfica'nın stadında olay görüntü: Kulübedeki koltukları kaldırdılar

Benfica-Galatasaray maçı öncesinde koltuk krizi yaşandı. Sarı kırmızılıların yedek kulübesindeki bazı koltukların kaldırıldığını gören teknik heyet şaşkınlığını gizleyemedi.

Stadyumun bazı noktalarında yenilik çalışmaları yaptığını belirten Portekiz ekibinin yetkilileri bu konuyla ilgili Galatasaray teknik heyetinden anlayış talep ederken sosyal medyada ortaya çıkan fotoğraf sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benficalı yetkililerin konuyla ilgili bilgi aktarımı sebebiyle maç sonunda herhangi bir şikayette bulunmadı.

Fatih Terim duran toplara isyan etti: Buna çalışmıştık Galatasaray'ın Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçının ilk yarısında kullanılan duran toplar Fatih Terim'in tepkisini çekti.Terim, Younes Belhanda'nın kullandığı ve olumsuz sonuçlanan serbest vuruşlar sonrasında teknik heyetteki diğer antrenörlere dönüp "Bunu çalıştık, böyle bir şey yok" dedi. İlk yarıda etkili bir oyun sergileyemeyen Galatasaray, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gittiİşte o anlar;Hatalı duran top kullanımı sonrası Fatih Terim: “Bunu çalıştık. Böyle bir şey yok.” (@CimbomVid) pic.twitter.com/01LW2hOFto— Cimbom TV (@CimbomTV_) 21 Şubat 2019