Benfica'nın stadında olay görüntü: Kulübedeki koltukları kaldırdılar
Galatasaray'ın Benfica ile 0-0 berabere kaldığı ve Avrupa kupalarına veda ettiği maç öncesinde ilginç bir an yaşandı. Portekiz ekibinin stadının bazı bölümlerindeki yenilik çalışmaları gereği sarı kırmızılı teknik heyetin oturacağı koltukların kaldırıldığı görüldü. Terim ve ekibi mücadele öncesinde karşılaştıkları bu görüntüyü şaşkınlıkla karşıladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Benfica-Galatasaray maçı öncesinde koltuk krizi yaşandı. Sarı kırmızılıların yedek kulübesindeki bazı koltukların kaldırıldığını gören teknik heyet şaşkınlığını gizleyemedi.
Stadyumun bazı noktalarında yenilik çalışmaları yaptığını belirten Portekiz ekibinin yetkilileri bu konuyla ilgili Galatasaray teknik heyetinden anlayış talep ederken sosyal medyada ortaya çıkan fotoğraf sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benficalı yetkililerin konuyla ilgili bilgi aktarımı sebebiyle maç sonunda herhangi bir şikayette bulunmadı.
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